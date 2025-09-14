झारखंड मे बड़ा घोटाला, फर्जी साइन कर विभाग के खाते से निकाल लिए लाखों रुपए

रामगढ़ जिले में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की राशि में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला कल्याण विभाग के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 24 लाख 81 हजार 600 रुपए की निकासी की गई। इस मामले की जांच की जा रही है।

झारखंड के रामगढ़ जिले में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की राशि में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला कल्याण विभाग के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 24 लाख 81 हजार 600 रुपए की निकासी की गई। इसको लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने रामगढ़ थाने में शुक्रवार की रात प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्राथमिकी में आपूर्तिकर्ता लातेहार जिले के अमवाटीकर निवासी स्व साकिब हुसैन के पुत्र मोहम्मद अमजद हुसैन समेत आईडीबीआई बैंक के कुछ कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 11 नवंबर 2023 को तत्कालीन डीसी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मांडू, दुलमी, गोला, पतरातू और चितरपुर प्रखंड के 358 लाभुकों का चयन शूकर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए किया गया था। योजना के तहत लाभुकों को भुगतान के लिए तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) रामेश्वर चौधरी ने लगभग 94 लाख रुपए निकालकर आईडीबीआई बैंक रामगढ़ कैंट शाखा में जमा कराया था।