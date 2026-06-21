रांची बम हमले पर एक और बड़ा खुलासा, लोहरदगा के अली ने पाक हैंडलरों को दिया था अमन का फोन नंबर
रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, लोहरदगा के रहने वाले अली ने अमन का फोन नंबर पाकिस्तानी हैंडलरों को दिया था।
रांची के निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करने के मामले में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। लोहरदगा निवासी अमन अंसारी उर्फ गोलू ने पूछताछ में अहमद अली नामक शख्स का भी कनेक्शन पाकिस्तान व दुबई के हैंडलरों से होने की जानकारी दी है।
गोलू ने बताया कि ईद के वक्त अली से उसकी मुलाकात हुई। इसी बीच उसने कहा कि उसका मोबाइल नंबर पाक हैंडलर शाहबाज आलम उर्फ भट्टी व आवेश राजपूत उर्फ राणा को दिया है। यह भी कहा कि उसे हैंडलर फोन करेंगे तो बात कर लेना। अहमद ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था कि आने वाले दिनों में कुछ लोग उससे मिलेंगे।
आवेश और भट्टी के फोन का किया था जिक्र
पूछताछ में संदिग्ध अमन ने बताया कि अहमद से मुलाकात के कुछ दिन बाद ही उसके मोबाइल पर हैंडलरों का फोन आया था। पांच जून को हैंडलर आवेश ने व्हाट्सऐप कॉल कर उससे बातचीत की और संपर्क बनाए रखने को कहा। एटीएस अब कॉल डिटेल के आधार पर नेटवर्क को खंगाल रही है।
कई पहलुओं पर जारी है जांच
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अहमद की भूमिका केवल मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने तक थी या वह अन्य गतिविधियों में भी शामिल था। हैंडलर व अमन के बीच बातचीत का उद्देश्य क्या था व इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय थे।
अमन के बयान के बाद कड़ियां जोड़ने में जुटीं एजेंसियां
पुलिस को अमन के बयान के बाद जांच में नई दिशा मिली है। अहमद, आवेश व भट्टी के बीच संबंधों की जांच की जा रही है। इन खुलासों से पूरे नेटवर्क व उनकी कार्यप्रणाली समझने में मदद मिलेगी। बता दें कि निवारणपुर स्थित संघ कार्यालय पर 17 जून की रात दो हमलावरों ने पेट्रोल बम फेंके थे। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों अमन अमन अंसारी, सयाम सुजान और सैफ अंसारी को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को आतंकी संगठन से जुड़े होने की जानकारी मिली थी। फिलहाल मामले की जांच एटीएस कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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