Big negligence Itki tuberculosis sanatorium dependent on a single nurse for many years इटकी में बड़ी लापरवाही, 45 मरीज पर थी एक नर्स, उसका भी तबादला; दो टीबी रोगी की मौत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Big negligence Itki tuberculosis sanatorium dependent on a single nurse for many years

इटकी में बड़ी लापरवाही, 45 मरीज पर थी एक नर्स, उसका भी तबादला; दो टीबी रोगी की मौत

झारखंड के इटकी की यक्ष्मा आरोग्यशाला कई साल से एक नर्स के भरोसे चल रही है। यहां 45 मरीजों पर केवल एक नर्स थी। उस नर्स का भी तबादला हो गया। इस लापरवाही के चलते दो मरीजों की मौत हो गई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 19 Aug 2025 07:58 AM
share Share
Follow Us on
इटकी में बड़ी लापरवाही, 45 मरीज पर थी एक नर्स, उसका भी तबादला; दो टीबी रोगी की मौत

इटकी प्रखंड की यक्ष्मा आरोग्यशाला के इंटर वार्ड में भर्ती मरीजों का समय पर उपचार नहीं होने से 24 घंटे के अंदर दो मरीजों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार, आरोग्यशाला में सिर्फ एक ही नर्स कंचनमाला थीं, उसका भी तबादला 31 जुलाई को कर दिया गया। 12 अगस्त तक वह अस्पताल में ड्यूटी करती रहीं और 13 अगस्त को स्वत: विरमित हो गईं। देखभाल के अभाव में बीते शनिवार को 30 नंबर बेड पर इलाजरत अजय नायक और सोमवार की सुबह में 36 नंबर बेड पर इलाजरत विलियम उरांव की मौत हो गई।

पांच दिन से नर्स नहीं होने से मरीजों की ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही थी। गाड़ी होटवार रांची निवासी अजय नायक 30 जून को इंटर वार्ड में भर्ती हुआ था। कर्मियों ने बताया कि शनिवार की देर रात को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और रविवार की सुबह छह बजे उसने दम तोड़ दिया। गुमला के विलियम सात जुलाई से यहां इलाजरत था।

भर्ती टीबी मरीजों को देखनेवाला कोई नहीं

भर्ती टीबी मरीजों को समय पर दवा देना, ब्लड जांच, छाती का एक्सरे, यूरिन, फीवर जांच सहित कई महत्वपूर्ण उपचार किया जाता है। रात में मरीजों पर विशेष निगरानी की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में अब यहां मरीजों को देखनेवाला कोई नहीं है। आरोग्यशाला प्रशासन ने मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर वार्ड बॉय और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है, परंतु वॉड बॉय चिकित्सा सेवा में अनट्रेंड है।

प्रबंधन ने तबादला रोकने को लिखा था पत्र

यक्ष्या आरोग्यशाला प्रबंधन ने विभाग को नर्स कंचनमाला का तबादला रोकने के लिए पत्र लिखा था और गुहार लगाई थी कि इससे मरीजों का देखभाल नहीं हो पाएगा। ज्ञात हो कि पिछले कई वर्षों से एक मेट्रोन और ए ग्रेड नर्स के भरोसे यहां मरीजों की चिकित्सा सेवा चल रही थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कार्यरत नर्स कंचनमाला का सदर अस्पताल रांची में तबादला कर दिया है।