3 हजार जवान तैनात, फिर भी रांची में 3 घंटे लुटेरों ने मचाया तांडव; 35 किमी तक रहा आतंक
मंगलवार की रात रांची में लुटेरों ने जमकर लूट मचाई। यहां के नेवरी से डोरंडा तक छह अपराधियों ने मंगलवार की देर रात 12 से तीन बजे तक तांडव किया। इस दौरान पुलिस ने तीन पेट्रोल पंप और एक दुकान से 2.37 लाख रुपये नकद के अलावा मोबाइल फोन लूट लिए।
मंगलवार की रात रांची में लुटेरों ने जमकर लूट मचाई। यहां के नेवरी से डोरंडा तक छह अपराधियों ने मंगलवार की देर रात 12 से तीन बजे तक तांडव किया। इस व्यस्ततम मार्ग में तीन पेट्रोल पंप और एक दुकान से 2.37 लाख रुपये नकद के अलावा मोबाइल फोन लूट लिए। हथियार और छुरे से लैस अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर ओरमांझी में दुकानदार को छुरा मार कर घायल कर दिया।
घटना की जानकारी पाकर मेसरा ओपी, ओरमांझी और टाटीसिलवे थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पर सुराग नहीं मिला। पुलिस की हाई-वे पेट्रोलिंग, थाना गश्ती व सुरक्षा के अन्य इंतजाम बौने साबित हुए। घटना को अंजाम देकर अपराधी इत्मीनान से भाग निकले। इधर, रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। घटना को लेकर सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि रांची के तीन पेट्रोल पंपों में अपराधियों ने लूटपाट की है। उन्हें पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपराधी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
35 किलोमीटर और तीन घंटे तक तांडव
रामनवमी को देखते हुए शहर की निगरानी की जा रही है। इस दौरान शहर और आसपास के इलाकों में करीब 3 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद रात में 3 घंटे और 35 किलोमीटर तक अपराधियों ने तांडव जारी रखा। इस दौरान एक भी अपराधी पुलिस के शिकंजे में नहीं आया और एक भी मौके पर पुलिस अपराध को रोकने में कामयाब नहीं रही।
सभी घटनाओं में एक गैंग का हाथ होने का शक
घटना के बाद जब पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वालों में एक ही गैंग के अपराधी शामिल थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 हजार जवानों की तैनाती के बावजूद एक ही रात में एक साथ इतनी जगहों पर लूट ने रांची की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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