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3 हजार जवान तैनात, फिर भी रांची में 3 घंटे लुटेरों ने मचाया तांडव; 35 किमी तक रहा आतंक

Mar 26, 2026 08:18 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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मंगलवार की रात रांची में लुटेरों ने जमकर लूट मचाई। यहां के नेवरी से डोरंडा तक छह अपराधियों ने मंगलवार की देर रात 12 से तीन बजे तक तांडव किया। इस दौरान पुलिस ने तीन पेट्रोल पंप और एक दुकान से 2.37 लाख रुपये नकद के अलावा मोबाइल फोन लूट लिए।

3 हजार जवान तैनात, फिर भी रांची में 3 घंटे लुटेरों ने मचाया तांडव; 35 किमी तक रहा आतंक

मंगलवार की रात रांची में लुटेरों ने जमकर लूट मचाई। यहां के नेवरी से डोरंडा तक छह अपराधियों ने मंगलवार की देर रात 12 से तीन बजे तक तांडव किया। इस व्यस्ततम मार्ग में तीन पेट्रोल पंप और एक दुकान से 2.37 लाख रुपये नकद के अलावा मोबाइल फोन लूट लिए। हथियार और छुरे से लैस अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर ओरमांझी में दुकानदार को छुरा मार कर घायल कर दिया।

घटना की जानकारी पाकर मेसरा ओपी, ओरमांझी और टाटीसिलवे थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पर सुराग नहीं मिला। पुलिस की हाई-वे पेट्रोलिंग, थाना गश्ती व सुरक्षा के अन्य इंतजाम बौने साबित हुए। घटना को अंजाम देकर अपराधी इत्मीनान से भाग निकले। इधर, रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। घटना को लेकर सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि रांची के तीन पेट्रोल पंपों में अपराधियों ने लूटपाट की है। उन्हें पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपराधी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

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35 किलोमीटर और तीन घंटे तक तांडव

रामनवमी को देखते हुए शहर की निगरानी की जा रही है। इस दौरान शहर और आसपास के इलाकों में करीब 3 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसके बावजूद रात में 3 घंटे और 35 किलोमीटर तक अपराधियों ने तांडव जारी रखा। इस दौरान एक भी अपराधी पुलिस के शिकंजे में नहीं आया और एक भी मौके पर पुलिस अपराध को रोकने में कामयाब नहीं रही।

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सभी घटनाओं में एक गैंग का हाथ होने का शक

घटना के बाद जब पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वालों में एक ही गैंग के अपराधी शामिल थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 हजार जवानों की तैनाती के बावजूद एक ही रात में एक साथ इतनी जगहों पर लूट ने रांची की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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