नए साल में रांची को मिलेगा तोहफा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर शुरू होगी नाइट मार्केट

संक्षेप: झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम की पहल पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अत्याधुनिक नाइट मार्केट विकसित किया गया है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस जल्द ही शुरू किया जाएगा

झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम की पहल पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अत्याधुनिक नाइट मार्केट विकसित किया गया है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यह नाइट मार्केट पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारिवारिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नाइट मार्केट के लिए स्टेडियम के बाहरी हिस्से में एक विशेष प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, ताकि बाजार एक निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सके और यातायात या अव्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो। नगर निगम का उद्देश्य है कि शहरवासी देर शाम तक बिना किसी परेशानी के यहां आकर सपरिवार समय बिता सकें।

इस नाइट मार्केट का सबसे बड़ा आकर्षण फूड स्टॉल होंगे। यहां लोगों को स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड के साथ-साथ झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी चखने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं के लिए भी अलग-अलग स्टॉल निर्धारित किए गए हैं। इससे छोटे दुकानदारों, स्थानीय वेंडर्स और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

नगर निगम इस नाइट मार्केट को विकसित करने में करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इस राशि से प्लेटफॉर्म निर्माण, बेहतर लाइटिंग व्यवस्था, बिजली और पानी की सुविधा, बैठने के लिए बेंच, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा से जुड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाजार को पूरी तरह घेराबंदी के साथ विकसित किया गया है, ताकि नाइट मार्केट तय सीमा में ही संचालित हो।

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि नाइट मार्केट में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही फूड स्टॉल संचालकों को स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। नगर निगम द्वारा साफ-सफाई और हाइजीन पर नियमित निगरानी रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि नाइट मार्केट को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे लोगों को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल मिल सके। इसका उद्देश्य रांचीवासियों को देर शाम एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराना है, जहां वे परिवार और दोस्तों के साथ आराम से समय बिता सकें। साथ ही इससे स्थानीय छोटे कारोबारियों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।