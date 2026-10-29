दिवाली से पहले झारखंड सरकार का तोहफा! 20 प्रतिशत बढ़ाया जी राम जी कर्मियों का मानदेय
झारखंड में विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सरकार ने दीपावली का उपहार दिया है। संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों के मासिक मानदेय में 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।
झारखंड में विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सरकार ने दीपावली का उपहार दिया है। संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों के मासिक मानदेय में 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। आइए जानते हैं मानदेय बढ़ने के बाद किन कर्मचारियों को कितने पैसे मिलेंगे।
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। ये बढ़ोत्तरी क्षेत्रीय कर्मियों के छह पदों के लिए की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि लंबे समय से विभाग कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक थी, अंततः वित्त विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि कर्मी इस बढ़ोतरी के हकदार थे। ग्रामीण विकास विभाग कर्मियों के मानदेय में और अधिक इजाफा की पक्षधर थी, लेकिन वित्त विभाग की तरफ से इस पर सहमति नहीं बन पाई। विभाग पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ग्रेड पे देने को लेकर भी गंभीर है। भविष्य में इस दिशा में नियमसंगत कदम उठाया जाएगा।
● पांच वर्ष से कम कार्य अनुभव वाले ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर को पहले 23140 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 27768 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से अधिक अनुभव वाले ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर को पहले 23700 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 28440 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से कम अनुभव वाले टेक्निकल एसिस्टेंट (एक्यूवेलेंट एसिस्टेंट इंजीनियर) को पहले 22000 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 26400 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से अधिक अनुभव वाले टेक्निकल एसिस्टेंट (एक्यूवेलेंट एसिस्टेंट इंजीनियर) को पहले 22500 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 27000 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से कम अनुभव वाले टेक्निकल एसिस्टेंट (एक्यूवेलेंट जूनियर इंजीनियर) को पहले 19000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 22800 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से अधिक अनुभव वाले टेक्निकल एसिस्टेंट (एक्यूवेलेंट जूनियर इंजीनियर) को पहले 19500 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 23400 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से कम अनुभव वाले कंप्यूटर असिस्टेंट को पहले 14300 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 17160 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले कंप्यूटर असिस्टेंट को पहले 14800 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 17760 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से कम अनुभव वाले एकाउंट असिस्टेंट को पहले 14300 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 17160 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले एकाउंट असिस्टेंट को पहले 14800 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 17760 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से कम अनुभव वाले ग्राम रोजगार सेवक को पहले 11000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 13200 रुपए कर दिया गया है।
● पांच वर्ष से अधिक अनुभव वाले ग्राम रोजगार सेवक को पहले 12000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 14400 रुपए कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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