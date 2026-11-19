झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला! आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर कसेगी लगाम; नियमों में हुए बदलाव
झारखंड में आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, भूमि घोटालों और अवैध भूमि हस्तांतरण पर अब प्रभावी रोक लग सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। अब अधिकारियों की शक्तियां बढ़ाई गई हैं।
झारखंड में आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, भूमि घोटालों और अवैध भूमि हस्तांतरण पर अब प्रभावी रोक लग सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण, सरकारी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त और काश्तकारी (टेनेंसी) कानूनों के उल्लंघन को रोकना है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा और सदन से पारित होने तथा राजभवन की मंजूरी के बाद यह लागू होगा। इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नए विधेयक में बढ़ी अधिकारियों की शक्तियां
नए विधेयक में निबंधन अधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि वे बिना डीसी या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुसूचित क्षेत्रों के टेनेंसी लॉ के तहत प्रतिबंधित भूमि, सरकारी व स्थानीय निकायों की संपत्तियों, धार्मिक-धर्मार्थ न्यास बोर्ड, वक्फ, भूदान समिति की जमीनों और सीलिंग के तहत अधिशेष जमीनों की रजिस्ट्री से इनकार कर सकेंगे। इसके अलावा किसी अधिनियम या न्यायालय द्वारा रोक लगी संपत्तियों का भी निबंधन नहीं होगा। आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए इसमें उपायुक्त स्तर पर सुनवाई और सिविल कोर्ट में अपील का स्पष्ट प्रावधान भी जोड़ा गया है। साथ ही वर्ष 2027 के सरकारी अवकाशों व वज्रपात प्रभावितों के लिए 10 करोड़ की राशि को भी मंजूरी मिली।
कानून सबके लिए बराबर दोषी बर्दाश्त नहीं : हेमंत
कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से रेप के आरोपों पर सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। गलत काम करने वाले को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन आरोप लगा रहा है और कौन सही है, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी की पुस्तक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की जुबान और चेहरे पर भी उनकी कहानी झलकती है। भारत के लोगों के साथ उन्होंने जिस तरह के संबंध और हृदय के रिश्ते बनाए, वह किसी से छिपा नहीं है।
कंप्यूटर ऑपरेटर व डाटा इंट्री ऑपरेटर की भर्ती पर रोक
झारखंड की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति पर भी लिया है। बैठक में सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब सचिवालय और उसके संलग्न निदेशालयों में इन पदों पर नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इन स्थानों पर नियुक्त कनीय सहायक और एसओ यह काम करेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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