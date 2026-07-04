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रांची के DPS चौक से मेकॉन तक गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण; क्या थी वजह

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जमकर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नगर निगम की ओर से शुक्रवार को डीपीएस चौक से मेकॉन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे, सार्वजनिक स्थलों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम की इंफोर्समेंट टीम ने दो अवैध गैरेज, लावारिस कंडम वाहन को ध्वस्त कर जब्त किया।

रांची के DPS चौक से मेकॉन तक गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण; क्या थी वजह

रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को डीपीएस चौक से मेकॉन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे, सार्वजनिक स्थलों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम की इंफोर्समेंट टीम ने दो अवैध गैरेज, लावारिस कंडम वाहन को ध्वस्त कर जब्त किया। भुसुर नदी के किनारे संचालित दो अवैध मीट दुकानों को भी हटाया।

शुक्रवार को सहायक नगर आयुक्त की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण में टीम ने पाया कि दो गैरेज संचालकों ने सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन खड़े कर रखे थे, जिससे यातायात बाधित हो रही थी। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सहायक नगर आयुक्त ने दोनों संचालकों को 24 घंटे के भीतर सभी वाहन हटाने का निर्देश दिया। सड़क किनारे बनाई गई अस्थायी संरचनाओं को भी हटाते हुए भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं, सड़क किनारे लंबे समय से लावारिस हालत में खड़े एक कंडम वाहन को ध्वस्त कर जब्त किया।

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भुसुर नदी के पास दो अवैध मीट दुकानें हटाईं

भुसुर नदी के पास निरीक्षण में पाया कि दुकानों से निकलने वाले मीट के अवशेष नदी व उसके आसपास फेंके जा रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में पक्षी एकत्रित हो रही थी। संबंधित क्षेत्र फ्लाइंग जोन में होने के कारण इससे बर्ड हिट की आशंका बनी रहती है, जो विमान संचालन की दृष्टि से गंभीर विषय है। नदी प्रदूषित हो रही थी।

हरियाली क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्देश

सहायक नगर आयुक्त ने हॉर्टिकल्चर शाखा के गार्डन अधीक्षकों को भुसुर नदी किनारे व मार्ग के अन्य उपयुक्त स्थलों की पहचान कर ग्रीन पैच (हरियाल क्षेत्र) विकसित करने तथा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य स्थलों का बेहतर उपयोग करते हुए उन्हें हरित एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करना है।

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राजेंद्र भवन के खाली मैदान में दुकान लगाने का विरोध

वार्ड पार्षद नीलम चौधरी ने कहा कि वार्ड के कुछ लोग उनके हर जनहित के कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करते हैं। सड़क किनारे ठेले लगने से अक्सर जाम की स्थिति बनती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए वेंडर्स को व्यवस्थित करने की पहल की जा रही है। राजेंद्र भवन के पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, नियंत्रित करने के उद्देश्य से वेंडर्स को व्यवस्थित किया जा रहा है।

रांची, वरीय संवाददाता। वार्ड संख्या-41 के सेक्टर-2 स्थित राजेंद्र भवन के सामने खाली पड़ी जमीन पर फास्ट फूड ठेलों के लिए कथित रूप से जगह चिन्हित किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद नीलम चौधरी की पहल पर चूने से मार्किंग कर वेंडर्स के लिए स्थान निर्धारित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निवासियों की सुविधाएं प्रभावित होंगी।

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जनहित के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे : पार्षद

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में सड़क किनारे फास्ट फूड के ठेले लगाए जाते हैं, जबकि खाली मैदान के बीच वाले हिस्से का उपयोग चारपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाता है। उनका दावा है कि यह स्थान भविष्य में पूजा स्थल के रूप में भी उपयोग के लिए चिन्हित है। ऐसे में यदि पूरे क्षेत्र को वेंडिंग जोन के रूप में विकसित कर दिया गया तो आसपास के घरों के सामने खुली जगह कम हो जाएगी। इससे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान लोगों को असुविधा होगी।

लोगों ने यह भी आशंका जताई कि ठेलों की संख्या बढ़ने से क्षेत्र में अड्डेबाजी की समस्या उत्पन्न हो सकती है और पार्किंग व्यवस्था भी बाधित होगी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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