रांची के DPS चौक से मेकॉन तक गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण; क्या थी वजह
रांची में जमकर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नगर निगम की ओर से शुक्रवार को डीपीएस चौक से मेकॉन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे, सार्वजनिक स्थलों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम की इंफोर्समेंट टीम ने दो अवैध गैरेज, लावारिस कंडम वाहन को ध्वस्त कर जब्त किया।
रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को डीपीएस चौक से मेकॉन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे, सार्वजनिक स्थलों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम की इंफोर्समेंट टीम ने दो अवैध गैरेज, लावारिस कंडम वाहन को ध्वस्त कर जब्त किया। भुसुर नदी के किनारे संचालित दो अवैध मीट दुकानों को भी हटाया।
शुक्रवार को सहायक नगर आयुक्त की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण में टीम ने पाया कि दो गैरेज संचालकों ने सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन खड़े कर रखे थे, जिससे यातायात बाधित हो रही थी। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सहायक नगर आयुक्त ने दोनों संचालकों को 24 घंटे के भीतर सभी वाहन हटाने का निर्देश दिया। सड़क किनारे बनाई गई अस्थायी संरचनाओं को भी हटाते हुए भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं, सड़क किनारे लंबे समय से लावारिस हालत में खड़े एक कंडम वाहन को ध्वस्त कर जब्त किया।
भुसुर नदी के पास दो अवैध मीट दुकानें हटाईं
भुसुर नदी के पास निरीक्षण में पाया कि दुकानों से निकलने वाले मीट के अवशेष नदी व उसके आसपास फेंके जा रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में पक्षी एकत्रित हो रही थी। संबंधित क्षेत्र फ्लाइंग जोन में होने के कारण इससे बर्ड हिट की आशंका बनी रहती है, जो विमान संचालन की दृष्टि से गंभीर विषय है। नदी प्रदूषित हो रही थी।
हरियाली क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्देश
सहायक नगर आयुक्त ने हॉर्टिकल्चर शाखा के गार्डन अधीक्षकों को भुसुर नदी किनारे व मार्ग के अन्य उपयुक्त स्थलों की पहचान कर ग्रीन पैच (हरियाल क्षेत्र) विकसित करने तथा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य स्थलों का बेहतर उपयोग करते हुए उन्हें हरित एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करना है।
राजेंद्र भवन के खाली मैदान में दुकान लगाने का विरोध
वार्ड पार्षद नीलम चौधरी ने कहा कि वार्ड के कुछ लोग उनके हर जनहित के कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करते हैं। सड़क किनारे ठेले लगने से अक्सर जाम की स्थिति बनती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए वेंडर्स को व्यवस्थित करने की पहल की जा रही है। राजेंद्र भवन के पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, नियंत्रित करने के उद्देश्य से वेंडर्स को व्यवस्थित किया जा रहा है।
रांची, वरीय संवाददाता। वार्ड संख्या-41 के सेक्टर-2 स्थित राजेंद्र भवन के सामने खाली पड़ी जमीन पर फास्ट फूड ठेलों के लिए कथित रूप से जगह चिन्हित किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद नीलम चौधरी की पहल पर चूने से मार्किंग कर वेंडर्स के लिए स्थान निर्धारित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निवासियों की सुविधाएं प्रभावित होंगी।
जनहित के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे : पार्षद
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में सड़क किनारे फास्ट फूड के ठेले लगाए जाते हैं, जबकि खाली मैदान के बीच वाले हिस्से का उपयोग चारपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाता है। उनका दावा है कि यह स्थान भविष्य में पूजा स्थल के रूप में भी उपयोग के लिए चिन्हित है। ऐसे में यदि पूरे क्षेत्र को वेंडिंग जोन के रूप में विकसित कर दिया गया तो आसपास के घरों के सामने खुली जगह कम हो जाएगी। इससे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान लोगों को असुविधा होगी।
लोगों ने यह भी आशंका जताई कि ठेलों की संख्या बढ़ने से क्षेत्र में अड्डेबाजी की समस्या उत्पन्न हो सकती है और पार्किंग व्यवस्था भी बाधित होगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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