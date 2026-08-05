रांची में गरजा हेमंत सोरेन का बुलडोजर, ढहा दिए गए 12 घर; क्या थी वजह
रांची नगर निगम ने इस क्रम में बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा बस स्टैंड) स्थित किए गए अवैध कब्जों और तैयार की गई अनधिकृत संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने इस दौरान करीब 12 घरों को जमींदोज कर दिया।
रांची निगम की परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को भी कार्रवाई हुई। रांची नगर निगम ने इस क्रम में बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा बस स्टैंड) स्थित किए गए अवैध कब्जों और तैयार की गई अनधिकृत संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान अवैध रूप से बनाए गए कुल 12 कच्चे मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया।
नगर निगम की ओर से बताया गया कि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी इस जमीन पर रांची नगर निगम की ओर से एमआरएफ केंद्र (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) का निर्माण प्रस्तावित है। इस केंद्र के माध्यम से ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण, प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाएगा, जिससे शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।
किसी भी अवैध अतिक्रमण को नहीं छोड़ा जाएगा : रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जनहित में उनके बेहतर उपयोग के उद्देश्य से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
व्यापारियों के मुद्दों पर नगर आयुक्त और उप मेयर से चर्चा
रांची। झारखंड ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित नारायण ओझा एवं लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक बिंदुल वर्मा ने नगर आयुक्त और उप मेयर नीरज कुमार से मिलकर अपर बाजार की समस्याओं पर चर्चा की। इसमें अपर बाजार में चल रही निगम की कार्रवाई, माल की आवाजाही, व्यापारियों को हो रही परेशानी व परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर मंथन किया गया। ओझा और वर्मा ने नगर आयुक्त व उप मेयर से आग्रह किया कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में व्यापारियों, स्थानीय परिवहन संचालकों व आम लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए।
अपर बाजार के दुकानदारों को कोर्ट से राहत
अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकान सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रांची नगर निगम को अगले आदेश तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और मामले में आरएमसी से जवाब तलब किया। मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। आरएमसी ने अपर बाजार के छह व्यवसायियों के ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिए थे। व्यापार बंद करने व दुकानों को सील करने का नोटिस जारी किया था। इसे दीपाली मार्केटिंग एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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