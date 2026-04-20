गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान गैंग को बड़ा झटका, गुर्गा UAE से गिरफ्तार; धनबाद लाने की तैयारी
धनबाद और बंगाल पुलिस उससे कोलकाता में पूछताछ कर रही है। जल्द उसे धनबाद लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी की गिरफ्तारी से प्रिंस खान गिरोह की रीढ़ टूट गई है। सैफी प्रिंस के करीबियों में एकमात्र पढ़ा-लिखा है। गिरोह को तकनीकी रूप से धार देने में उसकी बड़ी भूमिका रही है।
गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान गिरोह को भारी झटका लगा है। धनबाद पुलिस की सक्रियता से प्रिंस के ‘राइट हैंड’ सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को रविवार की सुबह भारत लाया गया। यूएई अजमान से पकड़ कर उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया। उसे अजमान से फ्लाइट के मध्यम से कोलकाता भेजा गया। कोलकाता में पहले से तैनात धनबाद पुलिस की विशेष टीम और झारखंड एटीएस ने दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे दबोच लिया।
धनबाद और बंगाल पुलिस उससे कोलकाता में पूछताछ कर रही है। जल्द उसे धनबाद लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी की गिरफ्तारी से प्रिंस खान गिरोह की रीढ़ टूट गई है। सैफी प्रिंस के करीबियों में एकमात्र पढ़ा-लिखा है। गिरोह को तकनीकी रूप से धार देने में उसकी बड़ी भूमिका रही है।
घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे
पुलिस को जानकारी मिलती रही है कि सैफी ने ही प्रिंस खान और उसके बड़े भाई गोपी खान को वर्चुअल कॉल से लेकर तमाम तकनीकी चीजें सिखाई हैं। उसे धनबाद लाने के लिए यहां से डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम और सिंदरी डीएसपी आशुतोष कुमार सत्यम कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे। एसएसपी प्रभात कुमार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। सैफी के प्रत्यर्पण को धनबाद पुलिस सीबीआई व झारखंड एटीएस जरिए इंटरपोल से संपर्क में थी।
कई बार यूएई सरकार से भी संपर्क साधा गया था। वहां की न्यायिक प्रक्रिया में भी धनबाद पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई। लगातार प्रयास और दबाव के बाद सैफी की गर्दन धनबाद पुलिस के हाथ में है।
धनबाद में सैफी के खिलाफ हत्या व रंगदारी के 15 मामले
सैफी के खिलाफ धनबाद जिले में हत्या, जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट व रंगदारी सहित कई अन्य धाराओं में 15 मामले दर्ज हैं। 24 नवंबर 2021 को वासेपुर में हुई गैंगस्टर फहीम खान के खासम-खास महताब आलम उर्फ नन्हे की हत्या के बाद से प्रिंस खान, गोपी खान और सैफी एक साथ थे। तीनों साथ-साथ पासपोर्ट बना कर दुबई भागे थे।
सैफी की हैंड राइटिंग में ही मेजर के नाम से धमकी
प्रिंस खान पर्चा वायरल कर और व्हाट्सएप मैसेज भेज कर व्यवसायियों को धमकी देता रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि हर पर्चे का लिखावट सैफी की ही थी। वह व्यवसायियों के मोबाइल पर व्वायस मैसेज भेज कर भी धमकी देता था। शुरू में सैफी ही प्रिंस खान के मैसेज को अपने नेटवर्क के लोगों के जरिए वायरल कराता था। हर बार वह अपना छद्म नाम मेजर बताता था।
धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 'सैफी की गिरफ्त में आना धनबाद पुलिस की बड़ी सफलता है। जल्द गिरोह के अन्य सदस्य भी कानून के शिकंजे में होंगे। पुलिस लगातार प्रयास में जुटी है। सैफी से कोलकाता में पूछताछ हो रही है। गिरोह के संबंध में अहम जानकारी मिलने की संभावना है।'
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