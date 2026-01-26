झारखंड में अनल दा के बाद 2.20 करोड़ के इनामी दो खूंखार नक्सलियों की तलाश में उड़ रहे ड्रोन

संक्षेप: प. सिंहभूम सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेघाबुरू में 8 इनामी समेत 17 के मारे जाने के बाद बचे नक्सलियों को भी ठिकाने लगाने की तैयारी है। इसके लिए जीपीएस ड्रोन से ट्रैकिंग की जा रही है। जंगल में सक्रिय नक्सलियों की जीपीएस ड्रोन से ट्रैकिंग की जा रही है।

प. सिंहभूम सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेघाबुरू में 8 इनामी समेत 17 के मारे जाने के बाद बचे नक्सलियों को भी ठिकाने लगाने की तैयारी है। इसके लिए जीपीएस ड्रोन से ट्रैकिंग की जा रही है। जंगल में सक्रिय नक्सलियों की जीपीएस ड्रोन से ट्रैकिंग की जा रही है। जीपीएस ड्रोन से नक्सलियों के ठिकानों का पता लगाने के बाद लगातार नजर रखी जा रही है और कोबरा के जवानों को उनके ठिकानों पर भेजा जा रहा है, ताकि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके।

खबर है कि सारंडा में अब भी 2 करोड़, 20 लाख के इनामी दो नक्सली मिसिर बेसरा और असीम मंडल का दस्ता सक्रिय है। इनके अलावा अजय महतो, रामप्रसाद मार्डी समेत कई बड़े नक्सली सारंडा में अलग-अलग जगहों पर हैं। मुठभेड़ में प्रतिराम माझी के मारे जाने के बाद अब इनके सामने एक ही विकल्प सरेंडर का बच गया है। मालूम हो कि पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक 65 बड़े नक्सली थे, जिनमें से 50 से कम बच गये हैं।

सर्च ऑपरेशन तेज सारंडा जंगल में 2 करोड़ 35 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रतिराम माझी समेत 17 नक्सलियों को ठिकाने लगाने के बाद जवानों के हौसले बुलंद हैं। सुरक्षाबलों की ओर से सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। ऑपरेशन में चाईबासा पुलिस के अलावा झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और कोबरा के बड़ी संख्या में जवान शामिल हैं।

जंगल इलाकों में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी सारंडा जंगल के छोटानागरा थाना क्षेत्र के कुमडी इलाके में बुधवार रात से शुक्रवार शाम तक 36 घंटे चली मुठभेड़ के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। एक ओर जहां सुरक्षाबल के जवान ग्रामीणों को जंगल में निकलने से मना कर रहे थे, वहीं मुठभेड़ के बाद बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़ दूसरे इलाकों में शरण ले लिए थे। वहीं, शनिवार को जंगल से शव निकाले जाने के बाद मुठभेड़ रुक गयी है। इसके बाद जंगल इलाकों में अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है और लोग घरों को लौटने लगे हैं। वहीं, घरों से निकलने पर लगी पाबंदी भी बंद हो गयी है।