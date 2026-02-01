Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़big and scam in bokaro reveals jharkhand cid
बोकारो में बड़ा जमीन घोटाला, 1 एकड़ की जगह 103 एकड़ किया म्युटेशन; CID का खुलासा

बोकारो में बड़ा जमीन घोटाला, 1 एकड़ की जगह 103 एकड़ किया म्युटेशन; CID का खुलासा

संक्षेप:

बोकारो में वन विभाग की जमीन हड़पने से जुड़े मामले की सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि भू-माफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी की।

Feb 01, 2026 06:55 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारो
share Share
Follow Us on

बोकारो में वन विभाग की जमीन हड़पने से जुड़े मामले की सीआईडी (अपराध जांच विभाग) की जांच में यह बात सामने आई है कि भू-माफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी की। इसके बाद रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके महज 1.03 एकड़ जमीन के म्यूटेशन को 103 एकड़ में तब्दील कर दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला बोकारो के सेक्टर-12 स्थित उकरीद बस्ती निवासी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से जुड़ा है, जिनपर फर्जीवाड़ा कर वन विभाग की जमीन हड़पने का आरोप है। अपराध जांच विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि आरोपियों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिए। जिस म्यूटेशन केस नंबर के आधार पर आरोपियों का नाम रिकॉर्ड में चढ़ाया गया, वह वास्तव में डिंपल देवी नामक महिला द्वारा दायर किया गया था, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना ही नहीं है। इसके बावजूद आरोपियों का नाम डिंपल देवी की जगह डाल दिया गया।

जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने पहले 1984 का एक सेल डीड पेश किया था। इस सेल डीड में दिखाया गया था कि उन्होंने केवल 2.75 एकड़ जमीन खरीदी है, लेकिन बाद में गिफ्ट डीड (दान पत्र) का सहारा लेकर यह दावा किया गया कि 1937 में पूरी जमीन उनके पूर्वजों को सेटल की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि राजस्व रिकॉर्ड में आरोपियों के नाम पर 1.03 एकड़ जमीन दर्ज की गई थी, लेकिन जालसाजी कर इसे 103 एकड़ बना दिया गया।

बोकारो का मामला : सीआईडी ने पकड़ी बड़ी गड़बड़ी

सीआईडी ने बोकारो में वन विभाग की जमीन हड़पने के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई है। दरअसल, आरोपियों ने तेतुलिया मौजा स्थित वन विभाग की जमीन पर अपना दावा किया था। इसके बाद बाजार मूल्य से कम कीमत पर कई लोगों के हाथों जमीन की बिक्री कर दी गई। मामला सामने आने पर राज्य सरकार ने इसे चुनौती दी थी। फिर सीआईडी ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। जानकारी के अनुसार, एक शेल कंपनी का गठन कर कंपनी के नाम पर जमीन खरीदी गई। इस घोटाले में सीआईडी के साथ ही ईडी भी मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच में दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन बेचने का मामला सामने आया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।