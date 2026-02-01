बोकारो में बड़ा जमीन घोटाला, 1 एकड़ की जगह 103 एकड़ किया म्युटेशन; CID का खुलासा

संक्षेप: बोकारो में वन विभाग की जमीन हड़पने से जुड़े मामले की सीआईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि भू-माफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी की।

बोकारो में वन विभाग की जमीन हड़पने से जुड़े मामले की सीआईडी (अपराध जांच विभाग) की जांच में यह बात सामने आई है कि भू-माफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेजों में हेराफेरी की। इसके बाद रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके महज 1.03 एकड़ जमीन के म्यूटेशन को 103 एकड़ में तब्दील कर दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामला बोकारो के सेक्टर-12 स्थित उकरीद बस्ती निवासी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से जुड़ा है, जिनपर फर्जीवाड़ा कर वन विभाग की जमीन हड़पने का आरोप है। अपराध जांच विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि आरोपियों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिए। जिस म्यूटेशन केस नंबर के आधार पर आरोपियों का नाम रिकॉर्ड में चढ़ाया गया, वह वास्तव में डिंपल देवी नामक महिला द्वारा दायर किया गया था, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना ही नहीं है। इसके बावजूद आरोपियों का नाम डिंपल देवी की जगह डाल दिया गया।

जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने पहले 1984 का एक सेल डीड पेश किया था। इस सेल डीड में दिखाया गया था कि उन्होंने केवल 2.75 एकड़ जमीन खरीदी है, लेकिन बाद में गिफ्ट डीड (दान पत्र) का सहारा लेकर यह दावा किया गया कि 1937 में पूरी जमीन उनके पूर्वजों को सेटल की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि राजस्व रिकॉर्ड में आरोपियों के नाम पर 1.03 एकड़ जमीन दर्ज की गई थी, लेकिन जालसाजी कर इसे 103 एकड़ बना दिया गया।