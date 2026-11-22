खूंटी में दर्दनाक हादसा! 2 बाइक की आमने-सामने की टक्कर में 4 की मौत, एक युवक की हलात गंभीर
रनिया थाना क्षेत्र के मरचा-रनिया पथ पर विश्रामपुर और तुरीगड़ा की सीमा के पास शनिवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में तीन युवकों समेत चार की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई।
झारखंड के खूंटी में दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिले के रनिया थाना क्षेत्र के मरचा-रनिया पथ पर विश्रामपुर और तुरीगड़ा की सीमा के पास शनिवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में तीन युवकों समेत चार की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। वहीं एक अन्य युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उसे तोरपा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मृतकों की पहचान उडिकेल निवासी प्रेमसुख कोनगाड़ी (25 वर्ष) और जिदन कोनगाड़ी (50 वर्ष) तथा बनाबिरा बड़काटोली निवासी हेमंत बहादुर (22 वर्ष) और छोटू सिंह (23 वर्ष) के रूप में हुई है। घायल मसीह प्रकाश कोनगाड़ी भी उडिकेल गांव का निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार, हेमंत बहादुर और छोटू सिंह एक बाइक से लोहागड़ा से अपने घर लौट रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर प्रेमसुख कोनगाड़ी, जिदन कोनगाड़ी और मसीह प्रकाश मरचा की ओर से लोहागड़ा जा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइकों की सीधी टक्कर हो गई।
बनाबिरा और उडिकेल में नहीं जले चूल्हे
घटना की सूचना मिलते ही रनिया पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर थाना परिसर में रखा है। रविवार को पंचनामा की प्रक्रिया के लिए शवों को खूंटी भेजा जाएगा। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के गांव बनाबिरा और उडिकेल में मातम छा गया। चार परिवारों की खुशियां एक झटके में उजड़ गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांवों में शोक का माहौल है और कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले।
ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार घायल
जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के फुसबंगला चौक पर शनिवार दोपहर करीब एक बजे पुटकी की ओर मुड़ रहे एक ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में भागा गड़ीवान पट्टी निवासी बाइक सवार मुकेश कुमार को मामूली चोटें आईं। सूचना पर पहुंची जोड़ापोखर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर यातायात सामान्य कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक पर सड़क किनारे टोटो और टेंपो खड़े रहने से जाम लगता है और दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों ने प्रशासन से अलग पार्किंग स्थल और नियमित निगरानी की मांग की है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर