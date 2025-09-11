big accident in jamtara car drown in heavy water flow in 5 people were inside जामताड़ा में बड़ा हादसा, डायवर्जन धंसने से पानी में डूब गई कार; 5 लोग थे सवार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़big accident in jamtara car drown in heavy water flow in 5 people were inside

झारखंड के जामताड़ा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां टूटे पुल के कारण एक कार पानी के तेज बहाव में चली गई। कार में पांच लोग सवार थे, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जामताड़ाThu, 11 Sep 2025 01:25 PM
जामताड़ा के दक्षिणबहाल थाना क्षेत्र में टूटे हुए पुल के पास मंगलवार की आधी रात में बड़ा हादसा हो गया। अनाधिकृत रूप से बने डायवर्जन पर पांच सवारियों से भरी कार पानी के तेज बहाव में बह गई। कार में सवार चार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन डीटीओ कार्यालय जामताड़ा के पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर रहे दीप प्रकाश सिन्हा की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, चतरा थाना क्षेत्र के सिंदुवारी गांव के मूल निवासी दीप प्रकाश सिन्हा मंगलवार की रात अपने चार सहकर्मियों-मिथुन पाल, ताबिस, राहुल और अभिमन्यु के साथ कार से निकले थे। सभी ने गोविंदपुर-साहिबगंज हाईवे किनारे स्थित एक लाइन होटल में खाना खाया। इसके बाद जामताड़ा लौटते समय दक्षिणबहाल पहुंचे। इसी क्रम में अनधिकृत डायवर्सन के धंसने से कार पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं कार पर सवार पांच में से चार ने किसी तरह पानी से निकलकर जान बचाई, जिसमें एक पैर से लाचार युवक भी था।

पैर से लाचार युवक के सहारे के लिए रखी छड़ी ने उसे डूबने से बचा लिया और उसके सहारे वह बाहर निकल गया। जबकि दीप प्रकाश की लाश बुधवार को लगभग 2 बजे अजय नदी के किनारे बांसनली के समीप मिली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

दीप प्रकाश की लाश 14 घंटे के बाद बरामद

जामताड़ा थाने की पुलिस और स्थानीय युवकों की टीम दीप प्रकाश की तलाश में जुटी रही। बुधवार को सुबह से ही करीब 14 घंटे की खोजबीन के बाद दोपहर लगभग 2 बजे अजय नदी के किनारे बांसनली के समीप उनका शव बरामद हुआ। दीप प्रकाश का शव पानी में मुंह के बल पड़ा मिला। जानकारी के अनुसार, दीप प्रकाश 7 दिसंबर 2022 से डीटीओ कार्यालय से अनुपस्थित थे। बीते 26 अगस्त 2025 को वह पुनः योगदान देने के लिए जामताड़ा कार्यालय पहुंचे थे। इस पर 30 अगस्त को डीटीओ जामताड़ा की ओर से परिवहन विभाग, रांची के संयुक्त आयुक्त को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा गया था।