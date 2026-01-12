Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़big accident in ghatshila jharkhand bolero rams on 10 people injured
पिकनिक मना रहे लोगों पर चढ़ा दी बोलेरो, घाटशिला में 10 घायल, गाड़ी को लगा दी आग

संक्षेप:

झारखंड के घाटशिला में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बुरुडीह डैम में रविवार की शाम जमशेदपुर के सोनारी और डिमना से पिकनिक मनाने आए लोगों पर बोलेरो चढ़ गई। सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

Jan 12, 2026 08:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, घाटशिला
झारखंड के घाटशिला में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बुरुडीह डैम में रविवार की शाम जमशेदपुर के सोनारी और डिमना से पिकनिक मनाने आए लोगों पर बोलेरो चढ़ गई। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए। इनमें कई बच्चे भी हैं। चार लोगों की हालत गंभीर है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बोलेरो में आग लगा दी।

घायलों को स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान बोलेरो में बैठे रसोइया को चालक समझ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। पुलिस की निगरानी में उसका अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बोलेरो सवार बंगाल के गोपीबल्लभपुर से पिकनिक मनाने आए थे।

घटना में कृष्णा पाल का पैर टूट गया है, जिसे घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से एमजीएम रेफर किया गया है, वहीं, अन्य घायल वरुण विश्वकर्मा, संतोष महतो, मनीष महतो का इलाज घाटशिला अनुमंडल अस्पाल में किया जा रहा है। इनके अलावा अन्य घायलों को मामूली चोट लगी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
