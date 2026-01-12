पिकनिक मना रहे लोगों पर चढ़ा दी बोलेरो, घाटशिला में 10 घायल, गाड़ी को लगा दी आग

संक्षेप: झारखंड के घाटशिला में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बुरुडीह डैम में रविवार की शाम जमशेदपुर के सोनारी और डिमना से पिकनिक मनाने आए लोगों पर बोलेरो चढ़ गई। सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

झारखंड के घाटशिला में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के बुरुडीह डैम में रविवार की शाम जमशेदपुर के सोनारी और डिमना से पिकनिक मनाने आए लोगों पर बोलेरो चढ़ गई। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए। इनमें कई बच्चे भी हैं। चार लोगों की हालत गंभीर है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बोलेरो में आग लगा दी।

घायलों को स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान बोलेरो में बैठे रसोइया को चालक समझ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। पुलिस की निगरानी में उसका अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बोलेरो सवार बंगाल के गोपीबल्लभपुर से पिकनिक मनाने आए थे।