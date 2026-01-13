Hindustan Hindi News
गढ़वा में दर्दनाक हादसा, कार-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गढ़वा में बहन की सगाई कर लौट रहे युवक समेत पलामू के चार लोगों की मौत रविवार देर रात सड़क हादसे में हो गई। यह दर्दनाक दुर्घटना गढ़वा-रेहला मुख्य मार्ग पर बेलचंपा गांव के पास हुई।

Jan 13, 2026 08:24 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गढ़वा
झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गढ़वा में बहन की सगाई कर लौट रहे युवक समेत पलामू के चार लोगों की मौत रविवार देर रात सड़क हादसे में हो गई। यह दर्दनाक घटना गढ़वा-रेहला मुख्य मार्ग पर बेलचंपा गांव के पास हुई। युवक एसयूवी पर सवार थे, जिसे हाईवा ने अपनी चपेट में लिया।

मृतकों में पांडु थाना क्षेत्र के लवर पांडु गांव निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र कुमार पासवान, 28 वर्षीय जितेंद्र पासवान, विश्रामपुर के भंडार गांव निवासी 20 वर्षीय बादल पासवान और 18 वर्षीय बिक्की कुमार शामिल हैं। चारों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद चारों शव परिजनों को सौंप दिए।

हाईवा के धक्के से पिचक गई एसयूवी

परिजनों के अनुसार, चारों युवक रविवार को एसयूवी से नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव गए थे। वहां जितेंद्र पासवान की मौसेरी बहन का सगाई कार्यक्रम था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी देर रात एसयूवी से घर लौट रहे थे। उसी दौरान हाईवा ने एसयूवी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी पिचक गई और वाहन में सवार चारों युवक उसमें फंस गए। हादसे के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची गढ़वा पुलिस ने गैस कटर से एसयूवी को काटकर युवकों को बाहर निकाला और सदर अस्पताल भेजा। वहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस हाईवा चालक की तलाश करते हुए मामले की जांच कर रही है।

