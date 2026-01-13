गढ़वा में दर्दनाक हादसा, कार-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

संक्षेप: झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गढ़वा में बहन की सगाई कर लौट रहे युवक समेत पलामू के चार लोगों की मौत रविवार देर रात सड़क हादसे में हो गई। यह दर्दनाक दुर्घटना गढ़वा-रेहला मुख्य मार्ग पर बेलचंपा गांव के पास हुई।

झारखंड में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गढ़वा में बहन की सगाई कर लौट रहे युवक समेत पलामू के चार लोगों की मौत रविवार देर रात सड़क हादसे में हो गई। यह दर्दनाक घटना गढ़वा-रेहला मुख्य मार्ग पर बेलचंपा गांव के पास हुई। युवक एसयूवी पर सवार थे, जिसे हाईवा ने अपनी चपेट में लिया।

मृतकों में पांडु थाना क्षेत्र के लवर पांडु गांव निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र कुमार पासवान, 28 वर्षीय जितेंद्र पासवान, विश्रामपुर के भंडार गांव निवासी 20 वर्षीय बादल पासवान और 18 वर्षीय बिक्की कुमार शामिल हैं। चारों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद चारों शव परिजनों को सौंप दिए।