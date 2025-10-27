झारखंड में दर्दनाक हादसा, ट्रक हादसे में 2 लोगों को मौत; बच्ची गंभीर

संक्षेप: झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गढ़वा-पलामू फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 वर्षीया बच्ची हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई।

झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक घटना सामने आई है। गढ़वा-पलामू फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 वर्षीया बच्ची हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। सदर थानांतर्गत हूर चहल गांव के पास यह घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे घटी। पुलिस ने शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतकों की पहचान सदर थानांतर्गत डुमरिया गांव निवासी 55 वर्षीय गणेश बैठा और मेराल थाना क्षेत्र के तेनार गांव निवासी 27 वर्षीय छोटू रजक के रूप में हुई है। वहीं घायल बच्ची छोटू रजक की 9 वर्षीय पुत्री अंजली कुमारी बताई गई है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गढ़वा बाजार छठ की खरीदारी करने आ रहे थे। तभी हूर चहल गांव के समीप सामने से आ रही ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गणेश बैठा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं छोटू रजक और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद छोटू रजक को उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गढ़वा-पलामू फोरलेन सड़क को जाम कर दिया और दोषी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही गढ़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।