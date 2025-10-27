Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़big accident in garhwa jharkhand 2 died child seriously injured
झारखंड में दर्दनाक हादसा, ट्रक हादसे में 2 लोगों को मौत; बच्ची गंभीर

झारखंड में दर्दनाक हादसा, ट्रक हादसे में 2 लोगों को मौत; बच्ची गंभीर

संक्षेप: झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के गढ़वा-पलामू फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 वर्षीया बच्ची हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई।

Mon, 27 Oct 2025 02:52 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गढ़वा
share Share
Follow Us on

झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक घटना सामने आई है। गढ़वा-पलामू फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 वर्षीया बच्ची हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। सदर थानांतर्गत हूर चहल गांव के पास यह घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे घटी। पुलिस ने शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतकों की पहचान सदर थानांतर्गत डुमरिया गांव निवासी 55 वर्षीय गणेश बैठा और मेराल थाना क्षेत्र के तेनार गांव निवासी 27 वर्षीय छोटू रजक के रूप में हुई है। वहीं घायल बच्ची छोटू रजक की 9 वर्षीय पुत्री अंजली कुमारी बताई गई है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गढ़वा बाजार छठ की खरीदारी करने आ रहे थे। तभी हूर चहल गांव के समीप सामने से आ रही ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गणेश बैठा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं छोटू रजक और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद छोटू रजक को उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गढ़वा-पलामू फोरलेन सड़क को जाम कर दिया और दोषी ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही गढ़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि फोरलेन पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं परिजन रो-रोकर बेहाल हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।