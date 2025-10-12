दुमका में दर्दनाक हादसा, आमने-सामने की भीषण टक्कर में 3 की मौत

Hindustan Hindi News
झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के हंसडीहा में दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमकाSun, 12 Oct 2025 07:14 AM
झारखंड के दुमका में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के हंसडीहा में दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर में तीन युवक की मौत हो गई है। घटना हंसडीहा-भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के महादेव गढ़ गांव के समीप शनिवार की रात हुई। मृतकों की पहचान हंसडीहा थाना क्षेत्र के भाटीन गांव निवासी शिवशंकर महतो, हंसडीहा थाना क्षेत्र के बेलटीकरी गांव के विभीषण महतो और दुमका नगर थाना क्षेत्र के सोनुआडंगाल निवासी मनंजय कुमार दास के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक दुमका नगर थाना क्षेत्र के सोनुआडंगाल निवासी मनंजय कुमार दास ड्यूटी के बाद अपनी बाइक से हंसडीहा की ओर अपने घर लौट रहा था। इधर, हंसडीहा थाना क्षेत्र के भाटीन गांव निवासी शिवशंकर महतो व बेलटीकरी गांव निवासी विभीषण महतो एक ही बाइक से हंसडीहा-भागलपुर मुख्य मार्ग पर जा रहे थे। हंसडीहा थाना क्षेत्र के महादेव गढ़ गांव के समीप दोनों बाइकों में आमने-सामने तेज रफ्तार में टक्कर हो गई। इस घटना में तीनों की मौत मौके पर ही हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों के परिजन सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार की सुबह तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा जाएगा।