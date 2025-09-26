धनबाद में दर्दनाक हादसा! ट्रक-पिकअप की टक्कर में 4 की मौत; कई घायल

झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं।

झारखंड के धनबाद में जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के ताराटांड थाना क्षेत्र में शुक्रवार को भीषण दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

मामला धनबाद के ताराटांड इलाके का है। यहां के बड़कीटांड़ में शुक्रवार की दोपहर ट्रक और सवारी गाड़ी में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है।