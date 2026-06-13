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झारखंड में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान खदान में फंसे 3 मजदूर; रेस्क्यू जारी

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़
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झारखंड के रामगढ़ में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां अवैध खनन के दौरान तीन मजदूर खदान के अंदर फंस गए। उनका रेस्क्यू जारी है।

झारखंड में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान खदान में फंसे 3 मजदूर; रेस्क्यू जारी

झारखंड के रामगढ़ जिले में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां के सीसीएल अरगड्डा में बंद पड़ी खदान में अवैध खनन के दौरान गैस रिसाव शुरू हो गया। इस दौरान खदान में घुसे चार मजदूरों की जान सांसत में आ गई। एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 3 मजदूर खदान में ही फंस गए हैं। फंसे हुए मजदूर को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

रेस्क्यू जारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस दौरान हादसे वाली जगह पर मेडिकल की टीम भी पहुंची है।

मिली जानकारी के अनुसार, अरगड्डा की बंद हो चुकी सीसीएल खदान में अवैध खनन करने के लिए 4 मजदूर घुसे थे। इस दौरान वहां गैस का रिसाव शुरू हो गया और एक मजदूर निकलकर बाहर आ गया। इस घटना में 3 मजदूर अंदर ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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