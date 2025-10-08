bhai called cousin sister raped by friends case on 4 रांची में भाई बना हैवान! बहन को बुलाया और दोस्तों ने किया रेप; केस दर्ज, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के तमाड़ थाना क्षेत्र की एक युवती से चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने तमाड़ थाना में लिखित आवेदन दिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 8 Oct 2025 07:28 AM
रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के तमाड़ थाना क्षेत्र की एक युवती से चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने तमाड़ थाना में लिखित आवेदन दिया है। पीड़िता ने बताया कि 30 सितंबर को उसके चचेरे भाई ने मेला देखने के बहाने मारधान मोड़ बुलाया। जब वह पहुंची तो चचेरा भाई और गांव का एक लड़का मनोज पुराण एक बाइक पर दो लड़के को बुलाया और मनोज ने मेरे मुंह पर कपड़ा ठूंसकर बाइक पर बैठा दिया।

उस समय लगभग शाम के सात बज रहे थे। उसके बाद बाइक सवार दोनों लड़के उसे सोना डुंगरी लेकर गए जहां फोन कर दो और लड़के को बुलाया जहां चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं तीन से चार घंटे बाद मुझे बाइक से बैठाकर बुंडू ले गए। फिर वहां से दूसरी बाइक से रात में रांची ले जाकर एक रूम में ले गए, जहां पहले से एक आदमी था। मैं काफी डर गई थी उससे कोई बातचीत नहीं कर पा रही थी।

भाई और उसके दोस्तों पर आरोप लगाते हुए युवती ने बताया कि उस दिन वो रात भर मैं उस आदमी के साथ रही। सुबह होते ही रांची से मारधान मोड़ पर छोड़ दिया। दो लड़कों का नाम राहुल महतो और समीर महतो है। दोनों तमाड़ थाना क्षेत्र के चिरूडीह गांव के निवासी हैं।