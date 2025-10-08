रांची में भाई बना हैवान! बहन को बुलाया और दोस्तों ने किया रेप; केस दर्ज

झारखंड के रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के तमाड़ थाना क्षेत्र की एक युवती से चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने तमाड़ थाना में लिखित आवेदन दिया है।

रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के तमाड़ थाना क्षेत्र की एक युवती से चार युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने तमाड़ थाना में लिखित आवेदन दिया है। पीड़िता ने बताया कि 30 सितंबर को उसके चचेरे भाई ने मेला देखने के बहाने मारधान मोड़ बुलाया। जब वह पहुंची तो चचेरा भाई और गांव का एक लड़का मनोज पुराण एक बाइक पर दो लड़के को बुलाया और मनोज ने मेरे मुंह पर कपड़ा ठूंसकर बाइक पर बैठा दिया।

उस समय लगभग शाम के सात बज रहे थे। उसके बाद बाइक सवार दोनों लड़के उसे सोना डुंगरी लेकर गए जहां फोन कर दो और लड़के को बुलाया जहां चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं तीन से चार घंटे बाद मुझे बाइक से बैठाकर बुंडू ले गए। फिर वहां से दूसरी बाइक से रात में रांची ले जाकर एक रूम में ले गए, जहां पहले से एक आदमी था। मैं काफी डर गई थी उससे कोई बातचीत नहीं कर पा रही थी।