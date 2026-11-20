रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा ऐक्शन! बेरमो के SDO मनोज कुमार गिरफ्तार, क्या हैं आरोप
रांची के रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। एसीबी ने बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उस जमीन की बिक्री में मनोज कुमार की भी सक्रिय भूमिका रही है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में गुरुवार को बेरमो (तेनुघाट) के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व बुधवार को एसीबी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ और साक्ष्यों के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में यह बात सामने आई है कि जमीन की खरीद और बिक्री में मनोज कुमार की भी भूमिका रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
एसीबी द्वारा जारी प्रेस बयान में बताया गया है कि जांच के दौरान मनोज कुमार के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने और निजी आर्थिक लाभ के लिए अपने पद के दुरुपयोग से जुड़े ठोस साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच में यह पता चला है कि बड़गाईं के तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर रहते हुए मनोज कुमार की रिम्स की अधिग्रहित भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में सक्रिय भूमिका रही थी।
एसीबी सात अधिकारियों की गिरफ्तारी की कार्मिक विभाग को देगी सूचना
रांची के रिम्स जमीन घोटाले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके सातों अधिकारियों के संबंध में एसीबी जल्द ही कार्मिक विभाग को आधिकारिक सूचना देगी, ताकि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आधार पर सभी के निलंबन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। वर्तमान में गिरफ्तार आरोपियों में राहुल कुमार चौबे पहले से ही निलंबित चल रहे हैं। अब रांची के पूर्व एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, रांची के तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, शहर अंचल के सीओ राजेश कुमार और बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी की विस्तृत रिपोर्ट कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी।
मनोज की भूमिका कई मामलों में रही है संदिग्ध
रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए मनोज कुमार की कार्यशैली और भूमिका पूर्व में भी कई मामलों को लेकर संदिग्ध रही है। बड़गाईं अंचल में पदस्थापन के दौरान जब ईडी ने जमीन घोटाले में कार्रवाई की थी, तब अंचल कार्यालय के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक के ठिकाने से बरामद हुए थे। उस प्रकरण में भी ईडी ने मनोज कुमार से लंबी पूछताछ की थी, जिसमें उनकी गवाही के दौरान बड़गाईं अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई तथ्य उजागर हुए थे। इसके अतिरिक्त, एसीबी मनोज कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक अलग मामले में भी पहले से जांच कर रही है। इस सिलसिले में एसीबी की टीम पूर्व में उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है।
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