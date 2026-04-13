मटन को लेकर बवाल: किसी का सिर फटा तो किसी का पैर टूटा, दावत छोड़ भागे मेहमान
गेनरो में एक साथ दो लड़कों का तिलकोत्सव समारोह चल रहा था। तिसरी थाना क्षेत्र और बुढ़ई थाना क्षेत्र से बराती पहुंचे हुए थे। तिलकोत्सव समारोह के बाद बारातियों को भोजन के लिए बुलाया गया। सराती पार्टी बराती को भोजन करा रहे थे।
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गेनरो मे तिलकोत्सव समारोह के बाद मटन परोसने के सवाल पर बाराती-सराती के बीच धामा चौकड़ी मच गई। मटन परोसने के सवाल पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मार पीट हो गई। मारपीट की इस घटना में सराती पक्ष से एक व्यक्ति का माथा फट गया है। जबकि बराती पक्ष से एक व्यक्ति का पैर टूट जाने की बात बताई जाती है। जबकि कई अन्य लोग चोटिल भी हुए है।
बताया जाता है कि खाना खाने के दौरान बाराती और सराती के बीच जमकर हुई मारपीट की घटना से वहां अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों के सुझ बुझ पर मामला शांत हुआ। हलांकि यह मामला बेंगाबाद थाना नहीं पहुंचा और घायलों को अपने स्तर पर प्राइवेट से इलाज कराया जा रहा है।
मटन परोसने मे गड़बड़ी
बतााया जाता है कि गेनरो में एक साथ दो लड़कों का तिलकोत्सव समारोह चल रहा था। तिसरी थाना क्षेत्र और बुढ़ई थाना क्षेत्र से बराती पहुंचे हुए थे। तिलकोत्सव समारोह के बाद बारातियों को भोजन के लिए बुलाया गया। सराती पार्टी बराती को भोजन करा रहे थे। मटन परोसने की बारी आई और मटन परोसने मे गड़बड़ी होने पर बारातियों ने इसका विरोध कर दिया और इस सवाल पर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों से बात बढ़ गई और मटन कम परोसने के सवाल पर मार पीट हो गई। दोनों पक्षों मे जमकर मारपीट होने लगी। तिलकोत्सव के मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे।
दो लोग गंभीर रूप से जख्मी
मार पीट की इस घटाना मे दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लोगों के पहल पर मामला शांत कराया गया। कुछ लोग खाना खाये कुछ लोग गुस्से में बिना खाना खाये ही वापस लौट गए। जानकारी मिली है कि तिसरी से तिलक देने आये बराती से यह बखेड़ा उत्पन्न हुआ था। यह घटना रविवार की शाम की बताई जाती है।
मामला भड़क गया और मामला ने उग्र रूप ले लिया
लोग बड़े ही तड़क भड़क के साथ तिलकोत्सव मे आये थे। बड़ी ही उत्साह के साथ तिलकोत्सव का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तिलक के बाद बराती खाना खाने बैठे और खान पान के दौरान मटन परोसने के दौरान मामला भड़क गया और मामला ने उग्र रूप ले लिया। इधर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस घटना की थाना को कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
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