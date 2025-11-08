Hindustan Hindi News
दुमका में दिल दहला देने वाली घटना! सरियाहाट में मिली नाबालिग लड़की की सिर कटी लाश

दुमका में दिल दहला देने वाली घटना! सरियाहाट में मिली नाबालिग लड़की की सिर कटी लाश

संक्षेप: झारखंड के दुमका में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के सरियाहाट में एक लड़की की सिर कटी लाश मिली है। पुलिस ने सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है।

Sat, 8 Nov 2025 08:55 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमका
झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहं के दुमका जिले में 17 साल की लड़की की सिर कटी लाश मिली है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृत लड़की सरियाहाट थाना क्षेत्र के दिघी गांव की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार को लड़की का सिर धड़ से थोड़ी दूरी पर पाया गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए सरियाहाट पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि हमारी प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह एक सुनियोजित हत्या प्रतीत होती है। हो सकता है कि इस वारदात को उन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया हो जो पीड़िता के बहुत करीबी थे। पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने चार नवंबर को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और दो युवकों पर अपनी बेटी को कथित तौर पर भगाने का आरोप लगाया था।

