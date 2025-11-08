Hindi Newsझारखंड न्यूज़beheaded girl dead body found in dumka jharkhand
दुमका में दिल दहला देने वाली घटना! सरियाहाट में मिली नाबालिग लड़की की सिर कटी लाश
संक्षेप: झारखंड के दुमका में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के सरियाहाट में एक लड़की की सिर कटी लाश मिली है। पुलिस ने सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है।
Sat, 8 Nov 2025 08:55 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमका
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहं के दुमका जिले में 17 साल की लड़की की सिर कटी लाश मिली है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृत लड़की सरियाहाट थाना क्षेत्र के दिघी गांव की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार को लड़की का सिर धड़ से थोड़ी दूरी पर पाया गया।
इस मामले की जानकारी देते हुए सरियाहाट पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि हमारी प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह एक सुनियोजित हत्या प्रतीत होती है। हो सकता है कि इस वारदात को उन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया हो जो पीड़िता के बहुत करीबी थे। पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने चार नवंबर को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और दो युवकों पर अपनी बेटी को कथित तौर पर भगाने का आरोप लगाया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।