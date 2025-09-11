BCCL quarter fall on many 3 died and 5 innjured in dhanbad jharia धनबाद में दर्दनाक हादसा! BCCL क्वार्टर गिरने से 3 की मौत; 5 घायल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
BCCL quarter fall on many 3 died and 5 innjured in dhanbad jharia

धनबाद में दर्दनाक हादसा! BCCL क्वार्टर गिरने से 3 की मौत; 5 घायल

झारखंड के धनबाद में बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यहां के झरिया के लोदना क्षेत्र में बुधवार की शाम बीसीसीएल का खाली जर्जर क्वार्टर गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल भी हुए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादThu, 11 Sep 2025 06:28 AM
झारखंड के धनबाद में बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यहां के झरिया के लोदना क्षेत्र नंबर-8 में बुधवार की शाम बीसीसीएल का खाली जर्जर क्वार्टर गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। पांच लोग घायल हुए हैं, जो इलाजरत हैं। मृतकों में लोदना मोड़ निवासी कृष्ण शर्मा (किशन मिस्त्री) के बेटे गोपाल शर्मा और रवींद्र शर्मा की छह वर्षीया बेटी सुषमा कुमारी शामिल है। दोनों रिश्ते में मामा और भांजी हैं। वहीं एक अन्य मृतक दस वर्षीय चिराग कुमार है। चिराग बीसीसीएल कर्मी करमू दुसाद का पुत्र है।

इससे पूर्व, हादसे के बाद तीनों को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। घायलों में याकिब अंसारी, आर्यन कुमार, सचिन, छोटू, माइकल शामिल हैं। घटनास्थल से एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। हालांकि घायलों के परिजनों का कहना है कि बारिश से बचने के दौरान घटना घटी। जिस क्वार्टर के गिरने से घटना हुई उसे खाली करा लिया गया है। लोगों ने बताया कि वहां से ईंट उखाड़ कर ले जा रहे थे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। बारिश के बचने के लिए क्वार्टर में चले गए। अचानक क्वार्टर गिर गया।

बता दें कि झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग और भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। पुराने क्वार्टरों को खाली कराकर गिराने का निर्देश है। घटना में चार से पांच लोग घायल भी हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।