झारखंड में अपराधी बेलगाम, धनबाद में BCCL अफसर को मार दी गोली

झारखंड के धनबाद जिले में शनिवार को एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट खनन कंपनी के एक सीनियर अधिकारी को गोली मार दी गई। पुलिस ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के मूनीडीह कोलियरी क्षेत्र में संचालित इंदु प्रोजेक्ट्स के उपाध्यक्ष गोपाल रेड्डी को जांघ में गोली लगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादSun, 28 Sep 2025 12:31 PM
झारखंड के धनबाद जिले में शनिवार को एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट खनन कंपनी के एक सीनियर अधिकारी को गोली मार दी गई। पुलिस ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के मूनीडीह कोलियरी क्षेत्र में संचालित इंदु प्रोजेक्ट्स के उपाध्यक्ष गोपाल रेड्डी को जांघ में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक, घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे मूनीडीह थानाक्षेत्र में काली मंदिर के पास हुई।

पुलिस उपाधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि उन्हें (गोपाल रेड्डी को) एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सकों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और हथियारबंद लोगों की पहचान के लिए आस-पास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रेड्डी के चालक संजय रॉय ने दावा किया कि बंदूकधारी पैदल आए और उनकी कार पर गोलियां बरसाईं। रॉय ने बताया कि एक गोली उनकी (रेड्डी की) जांघ में लगी, लेकिन हम भागने में कामयाब रहे।