बापू कुटीर से लेकर सेंट्रल जेल तक, आजादी के संघर्ष की गाथा सुना रही रांची की ये जगहें

आज देशभर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी आजादी के संघर्ष की गवाह रही है। यहां ऐसे कई स्थल हैं जो आज भी आजादी के उस संघर्ष की गाथा सुना रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर रांची सिर्फ तिरंगा फहराने और शहीदों को नमन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह धरती है, जहां महात्मा गांधी समेत कई बड़े राष्ट्रीय नेता और क्रांतिकारी अपने आंदोलन के दिनों में आए, जनता से मिले और आजादी की लौ को प्रज्वलित किया। कहीं आजादी के बाद सबसे पहले झंडा फहराया गया, तो कहीं वह पेड़ आज भी संरक्षित है जहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। इन स्थानों पर आज भी शीश श्रद्धा में झुक जाता है।

मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी ने की थी सभा चार अगस्त 1925 को महात्मा गांधी रांची आए थे। उन्होंने मोरहाबादी मैदान में जनसभा की और खादी, शराबबंदी और छुआछूत उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर कहा कि अपनी जमीन और अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होना ही असली स्वराज है। 1934 में हरिजन आंदोलन के तहत उन्होंने रांची की हरिजन बस्तियों का दौरा किया। लोगों को छुआछूत खत्म करने और मंदिरों के द्वार सबके लिए खोलने की अपील की। जवाहरलाल नेहरू 1936 और 1946 में रांची आए। छात्रों और मजदूरों को संगठित किया। सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते रांची आकर युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाई।

जहां रुके थे महात्मा गांधी आज भी है सुरक्षित वह ‘बापू कुटीर' कोकर में जायसवाल परिवार के निवास स्थान में स्थित ‘बापू कुटीर झारखंड के लिए सबसे यादगार स्थल में से एक है। यह भारत की आजादी के संघर्ष की गवाही देता है। जब देश में आजादी का संग्राम चल रहा था। उस दौरान महात्मा गांधी ने वर्ष 1940 में रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने रांची आए थे। कोकर स्थित जायसवाल परिवार के यहां उन्होंने घंटों बिताया था। जिस स्थान पर उन्होंने वक्त बिताया था, उसे आज भी जायसवाल परिवार ने ‘बापू कुटीर के नाम से उसे सुरक्षित सहेजकर रखा है।

पहाड़ी मंदिर में जब आजादी का पहला तिरंगा फहराया गया रांची के स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी सबसे बड़ी और गर्वभरी स्मृति 15 अगस्त 1947 की सुबह की है, जब पहाड़ी मंदिर पर पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहरा। पहाड़ी मंदिर को पहले टिरीबुरू कहा जाता था। बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यह स्थान फांसी टुंगरी के नाम पड़ा, क्योंकि यहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। यही कारण था कि आजादी की सुबह इस स्थान को तिरंगे से सजाने का निर्णय साहसिक कदम था।

बिरसा मुंडा के आंदोलन का गवाह है रांची का सेंट्रल जेल बिरसा मुंडा जेल बिरसा मुंडा के उलगुलान और स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है। जहां ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए क्रांतिकारियों, राजनीतिक बंदियों, विद्रोहियों को बंद करते थे। इस जेल की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 1890 के दशक में हुई था। इसी जेल में 1899-1900 के उलगुलान में शामिल क्रांतिकारियों को रखा जाता था। 1899 में ब्रिटिश सेना ने बिरसा मुंडा को पकड़कर इस जेल में बंद किया। नौ जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी बिरसा मुंडा की मृत्यु का कारण इतिहासकारों की नजर में स्पष्ट नहीं हो पाया। इस जेल को आदिवासी आंदोलन के दमन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन होने के बाद इसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कर दिया गया। बाद में इसे पुराना जेल घोषित कर म्यूजियम की तर्ज पर पार्क बना दिया गया है।