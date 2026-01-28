आंखों में पट्टी बांधकर ले गए, 13 दिन में बदले 3 ठिकाने; कैरव को छोड़ क्यों भागे किडनैपर

संक्षेप: अपहरण के बाद उद्योगपति कैरव गांधी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। हालांकि, उस समय कैरव को यह जानकारी नहीं थी कि उसका अपहरण हो चुका है। अपहरणकर्ताओं ने उसकी आंखों पर इसलिए पट्टी बांधी, ताकि उसे यह पता न चल सके कि उसे कहां और किस रास्ते से ले जाया जा रहा है।

अपहरण के बाद उद्योगपति कैरव गांधी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। हालांकि उस समय कैरव को यह जानकारी नहीं थी कि उसका अपहरण हो चुका है। अपहरणकर्ताओं ने उसकी आंखों पर इसलिए पट्टी बांधी, ताकि उसे यह पता न चल सके कि उसे कहां और किस रास्ते से ले जाया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अपहरण के बाद रास्ते में सभी ने दोपहर का खाना खाया, जिससे कांदरबेड़ा से बुंडू टोल पहुंचने में करीब दो घंटे का समय लगा। इसके बाद कार खूंटी, कर्रा और डाल्टनगंज होते हुए बिहार की ओर रवाना हुई। बिहार पहुंचने के बाद कैरव को एक कमरे में रात भर रखा गया। इसी स्थान से 13 जनवरी की रात करीब 8 बजे अपहरणकर्ताओं ने कैरव के पिता देवांग गांधी और उसके चाचा को फिरौती के लिए कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पाई। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर फिरौती की मांग की। जानकारी के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने 13 दिन के दौरान कैरव को तीन अलग-अलग ठिकानों पर रखा।

रात के समय ही ठिकाना बदलते थे वे सुरक्षा कारणों से अक्सर रात के समय ही ठिकाना बदलते थे। हर बार ठिकाना बदलते समय कैरव की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, ताकि उसे किसी भी स्थान की पहचान न हो सके। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने कैरव के खान-पान का भी पूरा ध्यान रखा। उसे बड़े और नामी होटलों का खाना खिलाया जाता था। मानसिक दबाव के बीच भी समय-समय पर कैरव की परिजनों से फोन पर बात कराई जाती थी, ताकि फिरौती को लेकर दबाव बनाया जा सके। अपहरण के चंगुल से सुरक्षित रेस्क्यू किए गए कैरव ने पुलिस के सामने उन 13 खौफनाक दिनों की पूरी कहानी बयां की है। कैरव ने बताया कि कैसे शातिर अपराधियों ने पुलिस की वर्दी और धौंस का इस्तेमाल कर उसे अगवा किया और 26 जनवरी की देर रात हाइवे पर छोड़कर फरार हो गए।

क्यों छोड़कर भागे किडनैपर? एसआईटी की तीन टीम ने चार दिन से किया था कैंप : कैरव गांधी की तलाश में जमशेदपुर पुलिस की तीन एसआईटी टीम चार दिन से झारखंड व बिहार बॉर्डर पर सतर्क थी। इससे काले रंग की कार को देखते ही चौकन्ना हो गई, लेकिन पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे और कैरव गांधी को कार से बाहर ढकेल दिया। पुलिस सड़क पर गिरे कैरव को संभालने में जुट गई और कार सवार अपराधी भागने में सफल हो गए। पुलिस एसआईटी के अफसर कोडरमा, हजारीबाग एवं बरही के आसपास चार दिन से जमे थे और स्थानीय पुलिस के भी संपर्क में थे। पुलिस का मानना था कि अपहरणकर्ता कैरव गांधी को ज्यादा दिन एक जगह में नहीं रखेंगे। इससे एक से दूसरी जगह ले जाने के दौरान कैरव गांधी को बरामद करने में सहूलियत होगी। क्योंकि बिहार पुलिस भी कैरव गांधी का अपहरण करने वालों की तलाश में थी। पुलिस द्वारा चिह्नित कार के आवागमन की सूचना स्थानीय लोगों से भी मिली थी। इससे पुलिस कैरव गांधी को सकुशल बरामद करने के उद्देश्य से आसपास के क्षेत्रों का भी चक्कर लगाया था।