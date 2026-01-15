Hindustan Hindi News
गुब्बारे बेचने वाले आए और 2 बच्चे उठा ले गए, 12 दिन तक ढूंढती रही रांची पुलिस; कैसे हुए बरामद

रांची के धुर्वा शालीमार बाजार में आरोपी दंपति दो जनवरी को बैलून बेचने गए थे। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी कपल नव कुमार खेरवार और सोनी खेरवार ने बताया कि इसी दौरान अंश और अंशिका पहुंचे। दंपति ने बच्चों के साथ किसी को नहीं देखा तभी अगवा करने की योजना बना ली।

Jan 15, 2026 06:53 am IST
रांची के धुर्वा शालीमार बाजार में आरोपी दंपति दो जनवरी को बैलून बेचने गए थे। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी दंपति नव कुमार खेरवार और सोनी खेरवार ने बताया कि इसी दौरान अंश और अंशिका पहुंचे। दंपति ने बच्चों के साथ किसी को नहीं देखा तभी अगवा करने की योजना बना ली। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि दंपति ने अपहरण की पूरी घटना पुलिस को बतायी है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा कॉल डंप भी निकाला जा रहा है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।

हटिया के पास रखा था बच्चों को

दोनों बच्चों को आरोपियों ने बैलून देकर अपने साथ कर लिया। फिर खाना भी खिलाया। करीब शाम के चार बजते ही बच्चों को अपने साथ ले गए। वहां से ऑटो से बच्चों को हटिया ले गए। दोनों की योजना थी कि बच्चों को लेकर बिहार चले जाएं। शाम में पुलिस बच्चों की खोजबीन करने लगी। पुलिस को देखकर दंपति ने बच्चों को हटिया के आसपास ही रखा। दो दिन बाद बच्चों को लेकर सीधे बूटी मोड़ पहुंचे। वहां से ऑटो और अन्य यात्री वाहन से रामगढ़ पहुंचे। किराए का मकान खोजने लगे। रामगढ़ के अहमदनगर में एक महिला के घर पहुंचे। उनसे एक हजार प्रति माह के हिसाब से कमरा लिया। उस कमरे में बच्चों को खूब खिलाया-पिलाया और तरह-तरह की चीजें देने का प्रलोभन भी दिया। इस वजह से बच्चे भी उनकी हां में हां भरते रहे।

बच्चे इतने घुलमिल गए थे कि नाम पुकार कर बुलाते थे

पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं। आरोपियों ने बताया कि बच्चे उन्हें नाम से ही बुलाते थे। बच्चे उनसे पूरी तरह से घुल-मिल गए थे। बच्चों की हर इच्छा को भी वे लोग पूरी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी गुलगुलिया गैंग से जुड़े हुए हैं। घूम-घूम कर बाजार और हाट में बैलून बेचते हैं। दंपति कुछ दिन पहले ही रांची आए थे और बच्चों की तलाश में इधर-उधर घूम रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों बच्चों को बिहार ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने पकड़ लिया।

