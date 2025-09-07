Bahragoda will become anumandal jmm mla demands what cm soren said बहरागोड़ा बनेगा अनुमंडल? विधायक की मांग पर क्या बोले CM हेमंत सोरेन, Jharkhand Hindi News - Hindustan
बहरागोड़ा बनेगा अनुमंडल? विधायक की मांग पर क्या बोले CM हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बहरागोड़ा को अनुंडल बनाने पर शीघ्र विचार किया जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन स्थानीय विधायक समीर मोहंती की मांग पर दिया। इस दौरान सीएम सोरेन ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे से भी मुलाकात की।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 7 Sep 2025 06:57 AM
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बहरागोड़ा को अनुंडल बनाने पर शीघ्र विचार किया जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन स्थानीय विधायक समीर मोहंती की मांग पर दिया। सीएम शनिवार को कोलकाता के रांची लौटने के दौरान वहां वन विभाग के गेस्ट हाउस में आधे घंटे के लिए रुके थे।

वन विभाग के गेस्ट हाउस में पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ पहुंचने पर सीएम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां शाम 4.30 बजे पहुंचे हेमंत सोरेन से बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने कहा कि बहरागोड़ा को अनुमंडल बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। यहां के लोगों को इसके लिए 45 किलोमीटर दूर घाटशिला जाना होता है। इसके साथ ही चाकुलिया में कारगो एयरपोर्ट बनाने के साथ चाकुलिया-बुरामारा रेलवे लाइन का निर्माण शीघ्र शुरू करने की पहल का आग्रह किया। हेमंत ने तीनों मांगों पर शीघ्र पहल करने की बात कही और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देने का भरोसा दिलाया।

शाम 5. 57 बजे सीएम घाटशिला पहुंचे। लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद काफिला रांची के लिए रवाना हो गए। जमशेदपुर से सीएम का काफिला गुजरा, लेकिन वे वहां नहीं रुके, आगे बढ़ गए।

रामदास के बेटे भी सीएम से मिले

बहरागोड़ा में सीएम से दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन भी मिले। उनके साथ सीएम ने काफी देर बातचीत की। यहां विधायक समीर मोहंती, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ दिनेश कुमार षाड़ंगी और उनकी पत्नी डॉ बिनी षाड़ंगी ने सीएम और कल्पना सोरेन का स्वागत किया। यहां से सीएम धालभूमगढ़ रवाना हो गए।