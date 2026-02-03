Hindustan Hindi News
'अगर मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा ना...' स्कॉलरशिप ना मिलने पर रोने लगा युवक; VIDEO देख हो जाएंगे भावुक

संक्षेप:

Feb 03, 2026 05:28 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड हजारों छात्रों को अब भी स्कॉलरशिप का इंतजार है। स्कॉलरशिप ना आने की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक छात्र हाथों में नोटों की गड्डी लेकर एक वीडियो बनाया है। वीडियो जिसने भी सुना वो भावुक भी हुआ और उसके मन में गुस्सा भी आया।

वीडियो में क्या है

वायरल वीडियो में एक छात्र अपने हाथों में नोटों की गड्डा लेकर कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में वो फीस जमा करने आया है। छात्र बताता है कि ये जो हा में पैसे दिख रहे हैं ना ये बहन की शादी के लिए रखे थे और अब इसे कॉलेज की फीस जमा करने जा रहा हूं, क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं आई है। वायरल वीडियो में छात्र सरकार से गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। लड़का कहता है कि झारखंड सरकार, यह देखो। खुश हो ना! इतना चिल्लाकर स्कॉलरशिप मांगी। फिर भी आपने नहीं दिया। कॉलेजवालों ने बोल दिया कि जब तक 1.50 लाख फीस नहीं दोगे, तब तक बोनाफाइड नहीं करेंगे। सच बताऊं यह पैसे बहन की शादी के लिए जमा किए थे।

छात्र कहता है अगर डेढ़ लाख की फीस जमा करने के बाद भी अगर उसका बोनाफ़ाइड नहीं बना तो मैं ये दुनिया छोड़कर जाऊँगा ना तो उसकी ज़िम्मेदार झारखंड सरकार होगी। इस दौरान छात्र कहता है कि झारखंड में प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी बहुत चल रही है।

पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर लूंगा

झारखंड सरकार से आग्रह करते हुए छात्र ने एक चेतावनी भी दी है। छात्र कहना है की अगर उसको स्कालरशिप नहीं मिली और बोनाफ़ाइड नहीं मिला तो वो कॉलेज में ही पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर लेगा और इसकी जिम्मेदार झारखंड सरकार होगी।

युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
