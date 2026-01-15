पुलिस ने नहीं बल्कि... रांची से लापता बच्चों के मिलने पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, बताया किसने खोजा

संक्षेप: मरांडी बोले- पुलिस ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन बच्चों को ढूंढने वाले इन युवाओं के लिए चंद शब्द तक नहीं कहे। अब श्रेय लेने की होड़ मचेगी और मनचाहे लोगों को चुन-चुन कर पुरस्कार बांटे जाएंगे। हम चाहेंगे कि पुलिस अपनी गलती सुधारे और इन युवाओं को बुलाकर सम्मानित करे।

झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा इलाके से लापता हुए दोनों बच्चे बुधवार को मिल गए। जिसके बाद बच्चों को सकुशल बरामद कर लेने को लेकर राज्यभर में पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका श्रेय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं को दिया। उनका कहना है कि इन बच्चों को खोजने का श्रेय पुलिस को नहीं बल्कि रामगढ़ के बजरंग दल कार्यकर्ता सचिन प्रजापति, डब्लू साहू, सन्नी और उनकी टीम को जाता है, जिनकी सतर्कता की वजह से बच्चों को सकुशल बरामद किया जा सका। साथ ही उन्होंने पुलिस पर इन कार्यकर्ताओं का श्रेय चुराने का आरोप लगाया और कहा कि इन युवाओं की अनदेखी करते हुए पुलिस ने घोर संवेदनहीनता का परिचय दिया है।

मरांडी बोले- पुलिस सुधारे अपनी गलती मरांडी ने कहा कि 'रामगढ़ में लापता बच्चों को सकुशल खोजने वाले बजरंग दल के युवाओं की अनदेखी कर पुलिस ने घोर संवेदनहीनता का परिचय दिया है। मैं पुनः मांग करता हूं कि पुलिस अपनी गलती सुधारे और इन युवाओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करे। अगर समाज के मददगारों की अनदेखी हुई, तो आगे से जनता पुलिस का सहयोग करने से कतराएगी।'

'पुलिस करे ना करे, भाजपा करेगी सम्मान' आगे उन्होंने कहा, 'प्रशासन चाहे जो करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन साहसी युवाओं (सचिन प्रजापति, डबलु साहू, सन्नी) समेत वहां के बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरे समाज के सामने सेवा और साहस की एक अनूठी मिसाल पेश की है, जल्द ही बुलाकर सम्मानित करेगी। हमें आप पर गर्व है।'

'इनामी राशि की बंदरबांट नहीं होनी चाहिए' इसके अलावा मरांडी ने कहा कि 'धुर्वा से लापता बच्चों को खोजने में पुलिस ने नहीं, बल्कि बजरंग दल और समाज के लोगों ने भूमिका निभाई है। इसलिए घोषित 4 लाख रुपए के इनाम की राशि पर पुलिसकर्मियों द्वारा 'बंदरबांट' नहीं होनी चाहिए। अगर यह पैसा किसी पुलिस वाले को दिया गया तो भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी। इस राशि के असली हकदार सचिन प्रजापति, डबलु साहु, सन्नी हैं।'

'पुलिस ने बजरंग दल का श्रेय चुराया' भाजपा नेता ने कहा, 'बच्चे बरामद हुए, इसमें दो राय नहीं कि पुलिस ने भी काफी मेहनत की, दिन-रात एक कर दिया। इसी का परिणाम है कि यह बात गांव-गांव तक फैल गई और लोग इन बच्चों को ढूंढने में लग गए। अंततः बजरंग दल के युवाओं ने ही इन बच्चों को सकुशल ढूंढ निकाला। ऐसे में बजरंग दल और समाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं का श्रेय चुराने वाली पुलिस को समझना चाहिए कि यह मामला सिर्फ इन दो बच्चों तक सीमित नहीं है। एक रिपोर्ट और 2022 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के गरीब परिवारों के करीब 413 बच्चे आज भी लापता हैं। झारखंड पुलिस इन लापता बच्चों का सुराग अब तक नहीं लगा पाई।'

उन्होंने कहा, ‘पुलिस ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन बरामद करने वाले बजरंग दल के इन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चंद शब्द तक नहीं कहे। अब श्रेय लेने की होड़ मचेगी और मनचाहे लोगों को चुन-चुन कर पुरस्कार बांटे जाएंगे। हम चाहेंगे कि पुलिस अपनी गलती सुधारे और इन युवाओं को बुलाकर सम्मानित करे, ताकि आगे भी लोग मदद के लिए आगे आएं।’