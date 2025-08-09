Babulal Marandi Police officer conspired to frame Assam CM during Jharkhand polls पुलिस अधिकारी ने झारखंड चुनाव के दौरान असम के CM सरमा को फंसाने की साजिश रची, मरांडी का दावा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
पुलिस अधिकारी ने झारखंड चुनाव के दौरान असम के CM सरमा को फंसाने की साजिश रची, मरांडी का दावा

भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को कहा कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सरमा को साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया। कहा कि वह जल्द ही इस बारे में खुलासा करेंगे।

Subodh Kumar Mishra भाषा, रांची/गुवाहाटीSat, 9 Aug 2025 11:24 PM
मरांडी ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी ने पिछले साल झारखंड विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली और गुवाहाटी की यात्रा करने के लिए किसी को पैसे दिए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि क्या ये कथित कार्य उनकी जानकारी में हुए थे।झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह-प्रभारी सरमा ने गुवाहाटी में कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश हो सकती है और वह इस मामले पर मरांडी से बात करेंगे।

मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के वक्त झारखंड के किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा को षडयंत्र कर फंसाने का प्रयास करने लिये किसको दो-दो बार पैसे देकर दिल्ली और गुवाहाटी भेजा था? इसका खुलासा भी प्रमाण के साथ बहुत जल्द होगा। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, क्या ये सब नीच काम आपकी जानकारी में हो रहा था या आपकी बिना जानकारी में? आपको इसका खुलासा करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हेमंत जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो अफसर पद और पैसे के लालच में देश के किसी प्रतिष्ठित ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसी घटिया हरकत और षड्यंत्र करने का दुस्साहस कर सकता है वो बुरा वक्त आने पर अपने फायदे के लिए आपके साथ भी ऐसा घटिया और गंदा काम नहीं कर सकता ?

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि एक समय इन्हीं लोगों ने उनके कार्यकलापों का कच्चा चिट्ठा लिखकर दस्तावेजों के साथ सौ से भी ज्यादा नामी-बेनामी शिकायती चिट्ठियां भेजने का काम संभाल रखा था।उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे राज्य सरकार की एजेंसियों से इस मामले की विस्तृत जांच करवाएं।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में कहा कि वह कथित साजिश के संबंध में बाबूलाल मरांडी से बात करेंगे। सरमा ने एक कार्यक्रम से इतर कहा कि दो महिलाएं मेरे कार्यालय में आई थीं और उनमें से एक असम की थी। वे संदिग्ध तरीके से बात कर रही थीं, लेकिन मैंने उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसे मैं आम लोगों के साथ करता हूं। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।