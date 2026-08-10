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‘JPSC के पूर्व चेयरमेन की गिरफ्तारी दिखावा’- बाबूलाल मरांडी ने 3 अन्य की गिरफ्तारी की मांग उठाई

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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Babulal Marandi on arrest of JPSC Khiyangte:  JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते की गिरफ्तारी को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने दिखावा बताया है। उन्होंने तीन अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। इनमें दो अफसर और एक मंत्री का नाम शामिल है। जानिए कौन हैं ये लोग।

Babulal Marandi said- Hemant Soren is not worried about the insult of a female member of his family.
बाबूलाल मरांडी ने 3 अन्य की गिरफ्तारी की मांग उठाई

Babulal Marandi on arrest of JPSC Khiyangte: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते की CID द्वारा गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ख्यांग्ते की गिरफ्तारी को “महज दिखावा” बताते हुए कहा कि सरकार उन्हें भी बिना चार्जशीट दाखिल किए डिफॉल्ट बेल दिलाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल सकती है।

नौकरी बेची जा रही, बाबूलाल मरांडी

मरांडी ने एक्स पर किए ट्वीट में कहा कि छात्रों की मांग केवल JPSC की परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने JSSC की सहायक आचार्य, CGL, उत्पाद सिपाही और PGT जैसी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर कथित धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इन परीक्षाओं में “नौकरियां बेची गई हैं।”

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इन दो अधिकारियों और मंत्री को करें गिरफ्तार

भाजपा नेता ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में कार्रवाई करना चाहती है तो केवल ख्यांग्ते की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने JPSC के तीनों सदस्यों के साथ-साथ JSSC-CGL परीक्षा के दौरान आयोग में जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों नीरज सिन्हा और सुधीर गुप्ता की भी गिरफ्तारी की मांग की।

मरांडी ने पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए गए विनोद पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड उसके पास रखे गए थे और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने JSSC के प्रभारी चेयरमैन IAS प्रशांत कुमार को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग भी की।

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झारखंड में छात्रों ने किया विधानसभा घेराव

यह बयान ऐसे समय आया है जब JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड में प्रतियोगी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को हजारों छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें कीं और लाठीचार्ज किया।

इसी बीच JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में CID ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी उनसे पहले भी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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