शराब घोटाले में CBI जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले मरांडी, ACB जांच पर उठाए सवाल
राज्यपाल को लिखे पत्र में मरांडी ने दावा किया कि साल 2022 में झारखंड की आबकारी नीति में बदलाव एक खास 'सिंडिकेट' को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार और ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सेउन्होंने मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की और इस दौरान उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें मरांडी ने लगभग 750 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ACB पर आरोप लगाया कि वह आरोपियों को बचाने के लिए जानबूझकर चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है।
राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मरांडी ने आरोप लगाया कि ACB जानबूझकर इस मामले में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल नहीं कर रही है ताकि रसूखदार आरोपियों को बचाया जा सके। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 17 आरोपियों में से 14 को अब तक जमानत मिल गई क्योंकि एसीबी ने निर्धारित 90 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर जानबूझकर चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। उन्होंने दावा किया कि आठ महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ACB ने इस मामले में एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
गंगवार से मुलाकात के दौरान भाजपा नेता ने विशेष रूप से निलंबित IAS अधिकारी और तत्कालीन आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ACB ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्कालीन आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह को 20 मई, 2025 को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद सिंह को गिरफ्तारी के 56 दिन बाद यानी 15 जुलाई, 2025 को जमानत मिल गई, जबकि चौबे को पिछले साल अगस्त में चार्जशीट दाखिल न होने के कारण 'डिफॉल्ट जमानत' दे दी गई थी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी सोमवार को उन्हें इसीलिए 'डिफॉल्ट जमानत' दे दी गई क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर यानी 29 मार्च तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी।
राज्यपाल को लिखे पत्र में मरांडी ने दावा किया कि साल 2022 में झारखंड की आबकारी नीति में बदलाव एक खास 'सिंडिकेट' को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, 'शुरुआत में यह घोटाला अनुमानित 38 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 750 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।'
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जनवरी 2026 में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ का कारोबारी नवीन केडिया ट्रांजिट बेल मिलने के बाद फरार हो गया, जिसे पकड़ने में एसीबी विफल रही है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मरांडी ने इसे सरकारी खजाने की लूट और आरोपियों को बचाने की सोची-समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, 'आज मैं राज्यपाल से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे ACB को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दें।' साथ ही उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया कि वे यह सिफारिश करें कि राज्य के खजाने की इस लूट और आरोपियों को बचाने की साजिश से जुड़ी पूरी जांच CBI को सौंप दी जाए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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