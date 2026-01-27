CM हेमंत दावोस में अब तक क्या कर रहे, यात्रा का हिसाब दो: बाबूलाल मरांडी

संक्षेप: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश में मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए दावोस यात्रा के खर्च, उद्देश्य और निवेश समझौतों की पारदर्शिता सार्वजनिक करने की मांग की है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। वे रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि 26 जनवरी 2026, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का झारखंड में उपस्थित न रहना एक संवेदनशील विषय है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री का उस समय विदेश दौरे पर होना राज्य की जनता के लिए कई प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी की उपस्थिति का प्रतीकात्मक और संवैधानिक महत्व होता है।

'कार्यक्रम के बाद भी दावोस में रुके सीएम' उन्होंने यह भी कहा कि दावोस यात्रा का कार्यक्रम 23 जनवरी को समाप्त हो चुका था और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भारत लौट आए, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके साथ गए कुछ वरिष्ठ अधिकारी विदेश में ही रुके रहे। मरांडी ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस दौरे का उद्देश्य, अवधि और उससे जुड़े खर्चों का स्पष्ट विवरण सार्वजनिक करे, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके।