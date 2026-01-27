Hindustan Hindi News
CM हेमंत दावोस में अब तक क्या कर रहे, यात्रा का हिसाब दो: बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश में मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए दावोस यात्रा के खर्च, उद्देश्य और निवेश समझौतों की पारदर्शिता सार्वजनिक करने की मांग की है।

Jan 27, 2026 07:32 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। वे रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि 26 जनवरी 2026, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का झारखंड में उपस्थित न रहना एक संवेदनशील विषय है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री का उस समय विदेश दौरे पर होना राज्य की जनता के लिए कई प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी की उपस्थिति का प्रतीकात्मक और संवैधानिक महत्व होता है।

'कार्यक्रम के बाद भी दावोस में रुके सीएम'

उन्होंने यह भी कहा कि दावोस यात्रा का कार्यक्रम 23 जनवरी को समाप्त हो चुका था और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भारत लौट आए, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके साथ गए कुछ वरिष्ठ अधिकारी विदेश में ही रुके रहे। मरांडी ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस दौरे का उद्देश्य, अवधि और उससे जुड़े खर्चों का स्पष्ट विवरण सार्वजनिक करे, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके।

निवेश से जुड़े एमओयू पर सवाल उठाए

बाबूलाल मरांडी ने उद्योग निवेश से जुड़े एमओयू पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ एमओयू ऐसे प्रोजेक्ट्स से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो पहले से प्रगति पर हैं और जिन्हें राज्य में ही संपन्न किया जा सकता था। उनका कहना था कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दावोस में हुए समझौतों से राज्य को क्या नया और ठोस लाभ मिलने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा बड़े-बड़े दावों और प्रचार के बीच जनता के मन में पारदर्शिता को लेकर जिज्ञासा है। इसलिए राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह विदेश यात्राओं, बैठकों और निवेश प्रस्तावों से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। प्रेसवार्ता में भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता अशोक बड़ाइक एवं राफिया नाज भी उपस्थित थीं।

Jharkhand News
