पहले धीरेंद्र शास्त्री को कहा पाखंडी, धूर्त और बावला, अब छोटा भाई बता रहे बाबा रामदेव
बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को छोटा भाई और बालक समान बताते हुए कहा, मुझे कुछ गलत लगा तो पूरे अधिकार से डांट दिया। उन्होंने भी हमारी फटकार को प्यार मानकर स्वीकार किया।
बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को धूर्त, पाखंडी और बावला बताने वाले योग गुरू बाबा रामदेव ने अब उन्हें अपना छोटा भाई बताते हुए सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वे टीका टिप्पणियों और देवी देवताओं की तुलना और अपमान से बहुत आहत थे। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को छोटा भाई और बालक समान बताते हुए कहा, मुझे कुछ गलत लगा तो पूरे अधिकार से डांट दिया। उन्होंने भी हमारी फटकार को प्यार मानकर स्वीकार किया।
बाबा रामदेव ने कहा, बाबा बागेश्वर मेरे बालक की तरह है। मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे लिए शिष्य की तरह हैं। मुझे कोई बात गलत लगी, जिससे मैं आहत हुआ तो मैंने पूरे अधिका से डांटा। उन्होंने भी मेरी फटकार को प्यार मानकर स्वीकार किया तो इसमें उनकी भी महानता है। इसमें किसी भी तरह का बवाल नहीं काटना चाहिए। दोनों तरफ के समर्थकों के बीच इस मामले को लेकर विवाद हो रहा है। ऐसे मत कीजिए।
अकेले में बहुत बात समझाया, इसलिए कही ऐसी बात
उन्होंने कहा, किसी को ट्रोल करना, उनकी निंदा करना, किसी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ों का काम है कि किसी की गलती पर उन्हें अकेले में टोके और समझाए। मुझे लगा कि हम अकेले में उन्हें बहुत बार कह चुके हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से हमें कहना पड़ा जिसका हमें दुख भी है। लेकिन अब इस बात को यहां कर देना चाहिए और इसे ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए।
बाबा रामदेव ने कहा, भगवान के नाम पर भेद, जाति, वर्ग और समुदाय के नाम पर भेद इस समाज को तोड़ रहा है। इससे हम बहुत आहत थे। उन्होंने कहा, मेरे मन में एक गंभीर प्रश्न था कि सनातन धर्म को किसी भी पाखंड और अंधविश्वास से ना जोड़ा जाए क्योंकि सनातन धर्म तो इश्वरी विधान है। सनातन धर्म के मूल्य बहुत ऊंचे है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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