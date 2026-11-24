बाबा बागेश्वर पर शांत नहीं हुआ बाबा रामेदव का गुस्सा, फिर बहुत कुछ कह डाला
बाबा रामदेव ने कहा, सनातन धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है। ना कोई कथाकार और ना कोई व्यक्ति विशेष सनातन किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित संगठन नहीं है। सनातन में मूर्तियों की नहीं, चरित्र की पूजा होती है।
बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को योगगुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर निशाने पर लिया है। झारखंड के एक कार्यक्रम में उन्हें पाखंडी, धूर्त और बावला बताने के बताने के बाद अब उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को आगाह किया है कि उन्हें देवी देवताओं और भूत प्रेत के नाम पर धार्मिक और सांप्रद्रायिक पाखंड से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ लोग ये कहकर डर पैदा करते हैं कि सनातन खतरे में है जबकि वे खुद पाखंड, दिखावे और अंधविश्वास में डूबे रहते हैं।
जमशेदपुर में जब बाबा रामदेव से ये पूछा गया कि हाल ही में दिए बयान पर उन्होंने किसे निशाने पर निशाना तो उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री का बिना नाम लिए कहा, हमने किसी को टारगेट नहीं किया है। जिसे निशाना बनाया गया है, उसे पता लग गया। हम यह बताना चाहते हैं कि सनातन को जितना खतरा बाहर से है, उतना ही भीतर से भी है। जो लोग अधूरा ज्ञान फैलाते हैं, अधूरे अनुभव के आधार पर बात करते हैं, और सनातन को टुकड़ों में बांटकर पेश करते हैं, यानी सनातन संस्कृति के नाम पर उसे खंडित रूप में दिखाते हैं। वे खुद ही सनातन के बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं।
धार्मिक पाखंड से बचने के लिए किया आगाह
बाबा रामदेव ने कहा, हमने उन्हें आगाह किया है। ऐसे कथाकार, सनातन के ऐसे प्रवक्ता, देवी देवतांओं के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर किसी भी तरह के सांप्रदायिक, धार्मिक पाखंड से बचें। राजनीतिक पाखंड से भी बचे। सनातन धर्म साश्वत था साश्वत है और रहेगा।
उन्होंने आगे कहा, सनातन धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है। ना कोई कथाकार और ना कोई व्यक्ति विशेष सनातन किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित संगठन नहीं है। सनातन में मूर्तियों की नहीं, चरित्र की पूजा होती है। किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और शाश्वत सत्य की पूजा होती है। कुछ लोग यह कहकर डर पैदा करते हैं कि सनातन खतरे में है, जबकि यही लोग, जो खुद पाखंड, दिखावे और अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, दावा करते हैं कि केवल वे ही सनातन की रक्षा करेंगे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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