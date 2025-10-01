avinash kumar new chief secretary why hemant soren अविनाश कुमार बने झारखंड के मुख्य सचिव, हेमंत सोरेन ने क्यों सौंपी जिम्मेदारी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी अविनाश कुमार झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव और नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में मुख्य स्थानिक आयुक्त भी बने रहेंगे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 1 Oct 2025 08:17 AM
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी अविनाश कुमार झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव और नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में मुख्य स्थानिक आयुक्त भी बने रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने मंगलवार शाम अधिसूचना जारी की। अविनाश कुमार ने पदभार भी संभाल लिया। दूसरी ओर अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नामित किया गया है।

कार्मिक विभाग ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत अजय कुमार सिंह को अपने कार्यों के साथ विकास आयुक्त का भी प्रभार दिया है। मुख्य सचिव बनने से पहले अविनाश कुमार प्रमुख रूप से ऊर्जा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद को संभाल रहे थे। साथ ही वे झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के एमडी व जेबीवीएनएल एमडी के प्रभार में थे। अविनाश कुमार की पूर्ववर्ती मुख्य सचिव अलका तिवारी का कार्यकाल 30 सितंबर तक का था। 1988 बैच की अलका तिवारी ने नवंबर 2024 को मुख्य सचिव का पद संभाला था। इस पद पर वह करीब 11 माह तक रहीं।

अविनाश कुमार के अनुभव से राज्य को मजबूती : हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अविनाश कुमार की कार्यकुशलता व अनुभव से राज्य प्रशासन को और अधिक मजबूती मिलेगी। सीएम ने उम्मीद जताई कि इससे सरकार के जनसेवा के संकल्प को भी मज़बूती मिलेगी। मौके पर नवनियुक्त मुख्य सचिव अविनाश कुमार, राज्य के नए विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

अलका तिवारी नामित की गईं राज्य निर्वाचन आयुक्त

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त अलका तिवारी को भावभीनी विदाई दी। सीएम ने कहा कि निवर्तमान मुख्य सचिव ने अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुभव और योगदान को देखते हुए अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उनके सेवा काल की सराहना करते हुए कहा कि तिवारी ने सदैव ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य किया। उन्होंने राज्य प्रशासन को एक नई दिशा दी और प्रशासनिक परंपराओं को मजबूती दी।