झारखंड में स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश, 24 घंटे में 5 आरोपी अरेस्ट

झारखंड के साहिबगंज जिले में एक 15 साल की स्कूली छात्रा को अगवा करने की कोशिश करने वाले पांच युवकों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। यह घटना गुरुवार सुबह राजमहल थाना क्षेत्र की है, जब छात्रा अपनी सहेलियों के साथ ऑटो से स्कूल जा रही थी। तभी एक SUV में सवार युवकों ने छात्रा को जबरन अगवा करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से वारदात नाकाम रही।

बारहरवा अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) नितिन खंडेलवाल ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ BNS और POCSO कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी 20 से 22 वर्ष की उम्र के हैं और राजमहल थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के सभी आरोपी गंगा किनारे मझर टोला दियारा इलाके के एक घर में छिपे हुए थे। वहां छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, जिस SUV का इस्तेमाल इस अपराध में किया गया था, उसकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही वाहन को जब्त किया जाएगा।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब युवकों ने छात्रा को कार में खींचने की कोशिश की तो उसकी सहेलियों ने विरोध किया। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ छेड़खानी भी की। लड़कियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे आरोपी भागने पर मजबूर हो गए।