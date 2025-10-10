Attempted kidnapping of school going girl in Jharkhand, 5 accused arrested within 24 hours झारखंड में स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश, 24 घंटे में 5 आरोपी अरेस्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Attempted kidnapping of school going girl in Jharkhand, 5 accused arrested within 24 hours

झारखंड में स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश, 24 घंटे में 5 आरोपी अरेस्ट

यह घटना गुरुवार सुबह राजमहल थाना क्षेत्र की है, जब छात्रा अपनी सहेलियों के साथ ऑटो से स्कूल जा रही थी। तभी एक SUV में सवार युवकों ने छात्रा को जबरन अगवा करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से वारदात नाकाम रही।

Ratan Gupta एएनआई, रांचीFri, 10 Oct 2025 08:42 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश, 24 घंटे में 5 आरोपी अरेस्ट

झारखंड के साहिबगंज जिले में एक 15 साल की स्कूली छात्रा को अगवा करने की कोशिश करने वाले पांच युवकों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। यह घटना गुरुवार सुबह राजमहल थाना क्षेत्र की है, जब छात्रा अपनी सहेलियों के साथ ऑटो से स्कूल जा रही थी। तभी एक SUV में सवार युवकों ने छात्रा को जबरन अगवा करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से वारदात नाकाम रही।

बारहरवा अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) नितिन खंडेलवाल ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ BNS और POCSO कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी 20 से 22 वर्ष की उम्र के हैं और राजमहल थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के सभी आरोपी गंगा किनारे मझर टोला दियारा इलाके के एक घर में छिपे हुए थे। वहां छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, जिस SUV का इस्तेमाल इस अपराध में किया गया था, उसकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही वाहन को जब्त किया जाएगा।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब युवकों ने छात्रा को कार में खींचने की कोशिश की तो उसकी सहेलियों ने विरोध किया। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ छेड़खानी भी की। लड़कियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे आरोपी भागने पर मजबूर हो गए।

घटना लखीपुर और मारसिंघा इलाके के बीच एक पेट्रोल पंप के पास हुई थी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह भी पता लगा रही है कि क्या वे पहले भी ऐसे अपराधों में शामिल रहे हैं। यह मामला इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है, खासकर स्कूली छात्राओं की सुरक्षा के संदर्भ में।