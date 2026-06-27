मुहर्रम जुलूस के बाद घर में घुसे हमलावर, धारधार हथियार से कर दी युवक की हत्या; चाचा को भी नहीं बख्शा
झारखंड के चतरा में हमलावर पीने के पानी के बहाने घर में घुसे और फिर युवक को मौते के घाट उतार दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए चाचा को भी नहीं बख्शा। अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
झारखंड के चतरा जिले में एक 18 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस दौरान हमलावरों ने युवक के चाचा को भी नहीं छोड़ा और उनपर भी हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवक हमलावरों के बीच कोई पुराना विवाद था।
पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान चाचा को 13 टांके लगाए गए तो वहीं भतीजे को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। दूसरे अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही भतीजे ने दम तोड़ दिया।
मामला चतरा पुलिस थाना क्षेत्र के गोदई गांव का है। हमले को शुक्रवार रात करीब 11.30 पर अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान शाहजहां और घायल की पहचान शब्बीर मियां के रूप में हुई है।
पानी मांगने के बहाने घर के अंदर घुसे
एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हमलावर पीने का पानी मांगने के बहाने घर के अंदर घुसे और फिर हमला शुरू कर दिया। हमलावरों एक मुहर्रम जुलूस में शामिल होकर वापस लौटे थे और जैसे ही घर में घुसे तो शाहजहां की तलाश करने लगे।
पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने क्या बताया?
चतरा सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अवधेश कुमार के मुताबिक, जैसे ही शाहजहां हमलावरों के सामने आया उसपर कुल्हाड़ियों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया गया। इस दौरान जब उसके चाचा ने बीच बचाव किया तो उन्होंने सीने पर वार कर दिया।'
उन्होंने आगे बतायता कि 'पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने शाहजहां को रिम्स रांची रेफर कर दिया मगर रास्ते में हुए उसने दम तोड़ दिया। वहीं उसके चाचा को 13 टांके लगाए गए हैं और उनका प्राइवेट अस्पताल में ईलाज चल रहा है।
थोड़े दिनों पहले ही हुआ था झगड़ा
अवधेश कुमार के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि थोड़े दिनों पहले मृतक के चचेरे भाई और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद शाहजहां भी इसमें शामिल हो गया था और बाद में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई। दोनों पक्षों के बीच झगड़े की क्या वजह थी इसका फिलहाल पता नहीं लग सका है।
पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है
मृतक के पिता मोहम्मद आविद के पिता ने पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अबतक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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