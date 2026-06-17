रांची में RSS कार्यालय पर हमला, बदमाशों ने फेंके 2 पेट्रोल बम; देखें VIDEO
झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर हमले का मामला सामने आया है। यहां लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की तस्वीरों से उनकी पहचान की जा रही है।
झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर हमला हुआ है। यहां बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला किया और भाग गए। इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। बदमाशों की तस्वीर से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
2 बम फेंका, एक फटा
इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने कार्यालय में दो पेट्रोल बम फेंका जिसमें एक फटा। इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मरांडी ने कहा-बड़ी घटना की थी तैयारी
इस मामले पर बात करते हुए झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आरएसएस के दफ्तर में रात साढ़े 12 बजे 2 लड़के 2 बार आते हैं एक बार ऊपर पेट्रोल बम चलाते हैं जो फटता है, और फिर नीचे चलाते हैं। फिर आराम से लौटते हैं।" मरांडी ने कहा कि ममला गंभीर है। संघ के ऑफिस में इस प्रकार से हमला होना यानी एक प्रकार से बड़ी घटना को राज्यभर में अंजाम देने की तैयारी थी। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
कांच बोतल से बनाया था पेट्रोल बम
रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले का वीडियो सामने आने के बाद चीजें साफ हो गईं। हमलावरों ने जब पहला बम फेंका तो वो बेअसर हो गया, लेकिन दूसरा बम विस्फोट हुआ। इस घटना के बाद आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की गई है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने बम बनाने के लिए चिली सॉस की कांच की बोतल का इस्तेमाल किया था।
होटल के कर्माचारियों पर शक
बता दें कि बीते कुछ दिनों से आरएसएस कार्यालय और पसा के ही एक होटल के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। इसमें कचरे और गंदगी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद इस घटना को अंजान देने की आशंका जताई जा रही है। आरएसएस ने कुछ दिन पहले होटल के खिलाफ इस मामले में गंदगी करने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब होटल के कर्मचारियों पर पेट्रोल बम से हमले का आरोप लगा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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