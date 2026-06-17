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रांची में RSS कार्यालय पर हमला, बदमाशों ने फेंके 2 पेट्रोल बम; देखें VIDEO

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर हमले का मामला सामने आया है। यहां लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की तस्वीरों से उनकी पहचान की जा रही है।

झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर हमला हुआ है। यहां बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला किया और भाग गए। इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। बदमाशों की तस्वीर से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

2 बम फेंका, एक फटा

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने कार्यालय में दो पेट्रोल बम फेंका जिसमें एक फटा। इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मरांडी ने कहा-बड़ी घटना की थी तैयारी

इस मामले पर बात करते हुए झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आरएसएस के दफ्तर में रात साढ़े 12 बजे 2 लड़के 2 बार आते हैं एक बार ऊपर पेट्रोल बम चलाते हैं जो फटता है, और फिर नीचे चलाते हैं। फिर आराम से लौटते हैं।" मरांडी ने कहा कि ममला गंभीर है। संघ के ऑफिस में इस प्रकार से हमला होना यानी एक प्रकार से बड़ी घटना को राज्यभर में अंजाम देने की तैयारी थी। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

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कांच बोतल से बनाया था पेट्रोल बम

रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले का वीडियो सामने आने के बाद चीजें साफ हो गईं। हमलावरों ने जब पहला बम फेंका तो वो बेअसर हो गया, लेकिन दूसरा बम विस्फोट हुआ। इस घटना के बाद आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की गई है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने बम बनाने के लिए चिली सॉस की कांच की बोतल का इस्तेमाल किया था।

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होटल के कर्माचारियों पर शक

बता दें कि बीते कुछ दिनों से आरएसएस कार्यालय और पसा के ही एक होटल के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। इसमें कचरे और गंदगी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद इस घटना को अंजान देने की आशंका जताई जा रही है। आरएसएस ने कुछ दिन पहले होटल के खिलाफ इस मामले में गंदगी करने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब होटल के कर्मचारियों पर पेट्रोल बम से हमले का आरोप लगा है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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