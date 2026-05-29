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जमशेदपुर में बवाल! नोटिस चस्पा करने गई पुलिस पर हमला; पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के बारीनगर में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। नोटिस चस्पा करने गयी पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की की गयी। एसआई का कॉलर पकड़ने के साथ पुलिस वाहन में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। सुबह हुई घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

जमशेदपुर में बवाल! नोटिस चस्पा करने गई पुलिस पर हमला; पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी

जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के बारीनगर में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। नोटिस चस्पा करने गयी पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की की गयी। एसआई का कॉलर पकड़ने के साथ पुलिस वाहन में तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। सुबह हुई घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

सूचना पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने उग्र भीड़ को काबू में करने के साथ आरोपी अजीम खान उर्फ अज्जू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस स्थिति पर नजर रखी हुई है। खबर है कि टेल्को पुलिस सुबह एक मामले में अजीम खान के घर नोटिस चस्पा करने पहुंची थी। बस्ती में पुलिस वाहन को देखते ही आसपास के लोग घरों से निकल आए। इस दौरान अजीम खान और उसके परिजनों ने पुलिस टीम के साथ बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और उग्र लोगों ने एसआई हेमकिशोर गुप्ता और सोहन लाल के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। उनके कॉलर तक पकड़ लिये। पुलिस वाहन में तोड़फोड़ का प्रयास किया।

अश्लील वीडियो और धमकी का दर्ज है केस

बस्ती निवासी जेबा खातून ने अजीम खान उर्फ अज्जू पर अश्लील वीडियो भेजने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए टेल्को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसी मामले में नोटिस देने के लिए पुलिस टीम उसके घर पहुंची थी। बकरीद पर्व होने के कारण स्थानीय लोग अजीम को पुलिस के साथ नहीं जाने देना चाह रहे थे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में चार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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