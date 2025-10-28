छठ पर चीख-चीत्कार! झारखंड के गिरिडीह में डूबकर 6 की मौत

संक्षेप: लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच झारखंड के गिरिडीह जिले में इस बार कई परिवारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। शाम और सुबह के अर्घ्य के बीच अलग-अलग घाटों पर कम से कम 6 लोगों की डूबकर मौत हो गई।

लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच झारखंड के गिरिडीह जिले में इस बार कई परिवारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। शाम और सुबह के अर्घ्य के बीच अलग-अलग घाटों पर कम से कम 6 लोगों की डूबकर मौत हो गई।

जमुआ प्रखंड के हीरोडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत धीरोसिंगा के दिलीप राय 45 वर्ष, नवडीहा ओपी अंतर्गत पराचीड़ीह की 14 वर्षीय छात्रा अंशु कुमारी, धनवार प्रखंड के गरजाशरण पंचायत अंतर्गत चितरडीह निवासी नंदलाल साव 35 वर्ष, सिरसाय पंचायत अंतर्गत दशरोडीह के किशोरी साहू के 18 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार और बिरनी प्रखंड अंतर्गत पिपराडीह के भरत तुरी के नौ वर्षीय पुत्र की मौत छठ घाटों में नहाने के क्रम में सोमवार को हो गई। इसके अलावा पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत लौहपिट्टी तालाब में मंगलवार सुबह डूबने से 14 वर्षीय बालक आयुष कुमार की मौत हो गई।

इन मौतों ने कई सुलगते सवालों को जन्म दे दिया है। छोटी-छोटी घटनाओं पर गला फाड़ने वाले सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की चुप्पी अलग कहानी बयां कर रहा है। लाख टके का सवाल यह है कि जिले में एक ही दिन छह घाटों में 6 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है- जिला प्रशासन या फिर वहां की स्थानीय पूजा समितियां। मौत और इसकी जिम्मेवारी तय होने को लेकर चौक चौराहों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सामाजिक चिंतकों की माने तो स्थानीय समितियां भी इन मौतों के लिए प्रशासन से कम जिम्मेवार नहीं है।

यहां यह बता दें कि जिले में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त कर चुके प्राचार्य विनोद वर्मा की माने तो स्थानीय समितियों को तालाब, नदी, नाले की जानकारी सर्वाधिक होती है। ऐसे में स्थानीय समितियों को गहरे जल में बैरिकेडिंग लगाने और लोगों को सतर्क करने का निर्देश देना चाहिए। अमूमन समितियां साज सज्जा तथा लाइटिंग में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगा देती है।