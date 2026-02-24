Hindustan Hindi News
जमशेदपुर में डबल सुसाइड! असिस्टेंट प्रोफेसर ने भाई के साथ लगा ली फांसी; क्या थी वजह

Feb 24, 2026 10:52 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
जमशेदपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बीमारी से परेशान होकर असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के सुसाइड की वजह आर्थिक तंगी और डिप्रेशन बताई जा रही है।

दिल दहला देने वाली यह घटना सीतारामडेरा के न्यू लेआउट स्थित आदिवासी एसोसिएशन के पास हुई। यहां घर के एक कमरे में सोमवार देर शाम शिक्षिका सरस्वती सरकार (62) और उनके भाई बलराम सरकार (67) के शव फंदे से लटके मिले।

पुलिस के अनुसार, दोनों के शव सड़-गल गए हैं। घटना दो-तीन दिन पहले की हो सकती है। आसपास के लोगों ने घर से तेज बदबू आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरंजन कुमार मौके पर पहुंचे। घर बंद था, वहीं बाहर दो दिनों का अखबार भी पड़ा था। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट जॉय गुड़िया की मौजूदगी में गेट का ताला काटकर पुलिस अंदर गई। बदबू इतनी तेज थी कि अंदर जाना मुश्किल था।

आर्थिक तंगी बनी वजह

सरस्वती सरकार को-ऑपरेटिव कॉलेज से सहायक प्राध्यापक पद से रिटायर हुई थीं। वह घंटी आधारित शिक्षिका थीं। सरस्वती ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं, जबकि विवेकानंद किडनी स्टोन की बीमारी से परेशान थे। दोनों अविवाहित थे और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पड़ोसियों के मुताबिक, दोनों कुछ दिनों से डिप्रेशन में रह रहे थे।

विडंबना देखिए, जिस उम्र में इंसान को सुकून की छांव मिलनी चाहिए थी, वहां उनके पास इलाज के लिए बुनियादी पूंजी तक नहीं थी। कम वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद की अनिश्चितता ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी थी, रही-सही कसर ब्लड कैंसर की दस्तक ने पूरी कर दी। कैंसर जैसा शब्द किसी के लिए भी डरावना हो सकता है, लेकिन सरस्वती के लिए यह एक आर्थिक मृत्युदंड की तरह आया। उन्होंने अपने सहकर्मियों से यह साझा भी किया कि उनके पास इस बीमारी से लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। यह एक शिक्षक की सबसे बड़ी लाचारी थी कि जिसने हजारों को कलम पकड़ना सिखाया, वह अपनी जान बचाने के लिए एक पर्चा तक नहीं भर पा रही थी। जैसे-जैसे तंगी बढ़ी, घर की दीवारें ऊंची होती गईं। समाज की नजरों में उपहास का पात्र बनने के डर या आत्मसम्मान की रक्षा की खातिर दोनों भाई-बहन ने खुद को एकांत के पिंजरे में कैद कर लिया।

पड़ोसियों से दूरी और घर के भीतर का सन्नाटा

दरअसल उस शोर को दबाने की कोशिश थी, जो भूख और बीमारी पैदा कर रही थी। अंततः, आर्थिक बेबसी और अकेलेपन के बोझ ने उन्हें इतना थका दिया कि उन्होंने फंदे को ही अपनी अंतिम शरणस्थली मान ली। यह घटना चीख-चीख कर कह रही है कि जब तक हमारे पास बुजुर्गों और मध्यम वर्ग के लिए कोई ठोस सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं होगा, तबतक सरस्वती सरकार जैसी आत्माएं व्यवस्था की बलि चढ़ती रहेंगी। सरस्वती की खबर जब उनके पूर्व के सहकर्मियों को मिला तो वे दुख के सागर में डूब गए।

Jharkhand News
