तीरंदाजी में टैलेंट दिखाएगा रांची का लाल, इस प्रतियोगिता के लिए टीम इंडिया में चयन
अकादमी में एक सप्ताह पहले ही जीतू को खेलने का अवसर मिला। यहां अकादमी के प्रशिक्षकों ने न सिर्फ जीतू को अवसर दिया,बल्कि उन्हें जिस कंपाउंड धनुष की जरूरत थी,वह भी उपलब्ध कराया। इसी धनुष को लेकर जीतू दिल्ली में एशिया यूथ पैरा तीरंदाजी के ट्रायल में शामिल हुए।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 7 Oct 2025 09:35 AM
रांची के दिव्यांग तीरंदाज जीतू राम बेदिया का भारत के लिए खेलने का सपना साकार होने जा रहा है। उनका चयन एशिया यूथ पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए इंडिया टीम में हुआ है। जीतू का यह सपना साकार न होता अगर उन्हें बिरसा मुंडा अकादमी सिल्ली का साथ न मिलता। जीतू को खेल विभाग से सहयोग नहीं मिल सका, लेकिन अकादमी ने सही समय पर उनकी प्रतिभा को पहचान कर साथ दिया।

अकादमी में एक सप्ताह पहले ही जीतू को खेलने का अवसर मिला। यहां अकादमी के प्रशिक्षकों ने न सिर्फ जीतू को अवसर दिया,बल्कि उन्हें जिस कंपाउंड धनुष की जरूरत थी,वह भी उपलब्ध कराया। इसी धनुष को लेकर जीतू दिल्ली में एशिया यूथ पैरा तीरंदाजी के ट्रायल में शामिल हुए। यहां श्रेष्ठ स्कोर कर टीम में जगह पक्की की। प्रतियोगिता में पहली बार भारतीय टीम भेजी जा रही है। अकादमी की अध्यक्ष नेहा महतो ने कहा कि हाल ही में दिव्यांग तीरंदाजों के लिए अभ्यास की शुरुआत की। जीतू की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें धनुष देकर ट्रायल में भेजा गया,जहां उन्होंने जगह बनाई।

जीतू का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का सपना पहले भी साकार हो सकता था। उन्होंने इंडियन राउंड की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के लिए दर्जनों पदक जीते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए जीतू को कंपाउंड धनुष देने का निर्णय खेल विभाग ने लिया था। मार्च 2024 में विभाग ने जीतू को धनुष दिया भी था,लेकिन जीतू के साथ तीन अन्य तीरंदाजों ने यह कहते हुए धनुष लौटा दिया था कि वह बेसिक स्तर का है,जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी नहीं हो सकती है।

तब खेल विभाग ने एक सप्ताह में नया धनुष देने का वादा किया था,लेकिन डेढ़ साल बीत जाने पर भी विभाग तीरंदाजों को कंपाउंड धनुष नहीं दे पाया। बता दें,तीरंदाजी खेल के नियमों के अनुसार,लकड़ी के बो (धनुष) से भारत के अंदर होने वाली इंडियन तीरंदाजी में भागीदारी हो सकती है। कंपाउंड और रिकर्व तीरंदाजी अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती है,जिसके लिए धनुष भी कंपाउंड और रिकर्व होते हैं।