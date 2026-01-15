हजारीबाग में सड़क पार कर रहे ASI की दर्दनाक मौत, अन्य 3 घायल; बुलेट बाइक ने मारी थी टक्कर

संक्षेप: बताया जा रहा है कि वह पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट पर सवार तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

हजारीबाग जिले के पदमा गेट के समीप गुरुवार शाम करीब सवा पांच बजे हुए सड़क हादसे में जैप-7 में पदस्थापित एएसआई अनिल पासवान (57) की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट पर सवार तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एएसआई अनिल पासवान को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल युवकों का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार मृतक एएसआई अनिल पासवान झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप-7) में कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।