Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ASI dies tragically while crossing the road in Hazaribagh after being hit by a Bullet bike.
हजारीबाग में सड़क पार कर रहे ASI की दर्दनाक मौत, अन्य 3 घायल; बुलेट बाइक ने मारी थी टक्कर

हजारीबाग में सड़क पार कर रहे ASI की दर्दनाक मौत, अन्य 3 घायल; बुलेट बाइक ने मारी थी टक्कर

संक्षेप:

बताया जा रहा है कि वह पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट पर सवार तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

Jan 15, 2026 10:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
share Share
Follow Us on

हजारीबाग जिले के पदमा गेट के समीप गुरुवार शाम करीब सवा पांच बजे हुए सड़क हादसे में जैप-7 में पदस्थापित एएसआई अनिल पासवान (57) की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट पर सवार तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एएसआई अनिल पासवान को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल युवकों का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार मृतक एएसआई अनिल पासवान झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप-7) में कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एएसआई अनिल पासवान मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के निवासी थे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।