झारखंड में आशा, सेविका-सहायिका को भी स्वास्थ्य बीमा लाभ, कब होगा लागू
राज्य में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के परिवारों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल करते हुए 15 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा देने की तैयारी है।
झारखंड में तैनात सहिया (आशा कार्यकर्ता), आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसके तहत राज्य में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के परिवारों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल करते हुए 15 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा देने की तैयारी है। इसके तहत उक्त श्रेणियों के लगभग 1.15 लाख परिवारों के पांच लाख से अधिक सदस्यों को योजना का लाभ देने का प्रस्ताव है।
इन परिवारों को किया जाएगा शामिल
प्रस्तावित योजना के तहत 39,976 आशा कार्यकर्ताओं (सहिया), 38,060 आंगनबाड़ी सेविकाओं और 37,861 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार कुल 1,15,897 परिवार योजना के दायरे में आएंगे। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी (जसास) के इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से संकल्प तैयार किया गया है, जिसे कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
आयुष्मान में केंद्र-राज्य के खर्च वहन का अनुपात 60:40 होगा
आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को अलग श्रेणी में शामिल कर आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के उपचार का लाभ देने पर केंद्र और राज्य के द्वारा 60:40 के अनुपात में राशि का वहन किया जाएगा। केंद्र के प्रस्ताव पर 39,976 सहिया को आइडेंटिफाई करके केंद्र को भेजा गया था, जिसमें से 27 हजार का अप्रूवल मिल चुका है। शेष लगभग 13,000 में मोबाइल नंबर और अन्य कमियों की वजह से अप्रूवल नहीं मिला था, जिसे फिर से भेज दिया गया है। उसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा 38,060 सेविका और 37,861 सहायिका का डेटा आइडेंटिफाई करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र से अप्रूवल मिलने के साथ ही सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इससे योजना के संचालन पर राज्य सरकार का वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
प्रति परिवार सालाना 980 रुपये का प्रीमियम
आयुष्मान योजना के तहत वर्तमान में चयनित बीमा कंपनी के माध्यम से प्रति परिवार प्रतिवर्ष एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए 980 रुपये का प्रीमियम निर्धारित है। इस राशि में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत यानी 588 रुपये, जबकि राज्य सरकार 40 प्रतिशत यानी 392 रुपये वहन करेगी।
प्रीमियम भुगतान केंद्र व राज्य के बीच पूर्व से तय
इस व्यवस्था के तहत बीमा प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार के बीच निर्धारित अनुपात में किया जाता है। प्रस्ताव के अनुसार आयुष्मान के संचालन में होने वाले अनुमानित खर्च के अतिरिक्त 4.54 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का उल्लेख है। इसके अलावा एक लाख रुपये से अधिक और पांच लाख रुपये तक के दावों का भुगतान ट्रस्ट मोड के माध्यम से किया जाता है।
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