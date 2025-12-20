रांची में सेना के जवान ने किया महिला का रेप, चीख-पुकार के बाद लोगों ने पकड़ा

Hindustan Hindi News
झारखंड की राजधानी रांची में ड्यूटी के दौरान 22 वर्षीय एक महिला के साथ रेप करने के आरोप में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। सेना का जवान शराब के नशे में था।

Dec 20, 2025 02:09 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड की राजधानी रांची में ड्यूटी के दौरान 22 वर्षीय एक महिला के साथ रेप करने के आरोप में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर हुई, जब महिला रांची जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि 42 वर्षीय जवान महिला को ट्रेन के एक खाली डिब्बे में ले गया और वहां उसके साथ कथित तौर पर रेप किया।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक अधिकारी ने कहा कि सेना का यह जवान रक्षा रसद ले जा रही एक ट्रेन की सुरक्षा में तैनात था। बताया जा रहा है कि अपराध के समय वह नशे की हालत में था। अधिकारी के मुताबिक, आरोपी जवान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सराहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पंजाब के पटियाला में 42 मीडियम रेजिमेंट में तैनात था। उन्होंने बताया कि महिला की चीख-पुकार सुनकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और शोर मचाया, जिसके बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची।

अधिकारी बताया कि जवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और इस दौरान उसे कुछ चोटें भी आईं। पुलिस ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

