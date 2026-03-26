6 KM तक गूंजी आवाज, सेना ने स्वर्णरेखा नदी में मिले बम को किया डिफ्यूज-VIDEO
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के पानीपड़ा गांव में स्वर्णरेखा नदी में मिले 227 किलो वजनी बम को सेना के विशेषज्ञ बम निरोधक दस्ते ने बुधवार को निष्क्रिय कर दिया। बम की आवाज 5 से 6 किलोमीटर दूर तक गूंजी।
पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के पानीपड़ा (नागुडसाई) गांव में आठ दिनों पहले स्वर्णरेखा नदी में मिले 227 किलो वजनी जिंदा बम को सेना के विशेषज्ञ बम निरोधक दस्ते ने बुधवार को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। इस दौरान जवानों को करीब 45 मिनट कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद फैला दहशत का माहौल विजयघोष में बदल गया। पूरी प्रक्रिया बुधवार की दोपहर करीब 12:30 से 1:15 तक चली। पांच से छह किलोमीटर दूर तक बम की आवाज गूंजी।
इसमें सबसे बड़ी बात थी कि गांव में जो दूसरा बम मिला था, उसे लोग निष्क्रिय समझ रहे थे। लेकिन, जब सेना ने उसे जांच की और निष्क्रिय करने ले गये तो वह भी जिंदा बम निकला। लोगों की माने तो उस बम का फ्यूज ग्रामीणों ने अंजाने में निकाल लिया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
सुरक्षा को ले प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी
दूसरी ओर, नदी की तलहटी में मिला शक्तिशाली बम और गांव मिले दूसरे विस्फोटक को निष्क्रिय करना सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बुधवार दोपहर को सेना के विशेषज्ञों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा की दृष्टि से सेना ने एक निश्चित रेडियस (दूरी) तय की थी, जिसके पार आम जनता को खड़ा किया गया था। जैसे ही सेना ने नियंत्रित विस्फोट किया, धूल के गुब्बार आसमान छूने लगे। इस ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
जवानों ने पूरे इलाके को एक अभेद्य किले में तब्दील
प्रशासन ने स्वर्णरेखा नदी की दूसरे छोर पर स्थित पश्चिम बंगाल के गांव सातमा और जालमाटि तथा झारखंड के पानीपड़ा नागुड़साई के ग्रामीणों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था।
पुलिस बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। जैसे ही अंतिम बम को सफलतापूर्वक डिस्पोज किया गया, वहां मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने एक सुर में 'भारतीय सेना जिंदाबाद' और 'स्थानीय प्रशासन जिंदाबाद ' के नारे लगाए। ग्रामीणों के चेहरों पर राहत साफ देखी जा सकती थी। कई युवा इस ऐतिहासिक और साहसिक पल को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करते दिखे।
क्षेत्र अब भी रेड जोन घोषित
घटनास्थल पर कोई अवांछित हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने अभी भी 'रेड जोन' घोषित किया हुआ है। घाटशिला के एसडीएम अजीत कुमार कुजूर, और सीओ राजाराम सिंह मुंडा ने संयुक्त रूप से कहा कि जब तक बम के अवशेषों को पूरी तरह से उठाकर सुरक्षित नहीं कर लिया जाता, तब तक आम लोगों का वहां जाना प्रतिबंधित रहेगा।
नदी की शांत लहरों में छिपा खतरा टला
नदी की शांत लहरों में छिपा खतरा अब टल चुका है और क्षेत्र लोग एक बार फिर चैन की नींद सो सकेंगें। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स ने एक साथ मोर्चा संभाला। मौके पर बहरागोड़ा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा, बरसोल थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, समेत श्याम सुंदरपुर और चाकुलिया थाना प्रभारियों की उपस्थिति ने कानून व्यवस्था को बनाए रखा। साथ ही बहरागोड़ा की यह घटना न केवल सुरक्षा बलों की मुस्तैदी को दर्शाती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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